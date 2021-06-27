Destaque no Confiança, Willians Santana espera crescimento da equipe na Série B

Crédito: Confiança é o décimo colocado na Série B do Brasileirão (Divulgação / Confiança

Titular do Confiança, o meia-atacante Willians Santana quer a equipe crescendo de produção na temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo de todos é fazer grande segundo semestre.

Veja os melhores memes da derrota do Flamengo para o Juventude

- Estamos fazendo bons jogos, buscando essa evolução e melhorando no dia a dia. Temos que manter uma intensidade agora para chegarmos aos nossos objetivos neste segundo semestre. A equipe está muito focada nisso. - disse.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃOSegundo Santana, individualmente tem sido um grande ano.