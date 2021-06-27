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futebol

Destaque no Confiança, Willians Santana espera crescimento da equipe na Série B

Meia-atacante vive bom momento no Dragão...
LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 19:24

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 19:24

Crédito: Confiança é o décimo colocado na Série B do Brasileirão (Divulgação / Confiança
Titular do Confiança, o meia-atacante Willians Santana quer a equipe crescendo de produção na temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo de todos é fazer grande segundo semestre.
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- Estamos fazendo bons jogos, buscando essa evolução e melhorando no dia a dia. Temos que manter uma intensidade agora para chegarmos aos nossos objetivos neste segundo semestre. A equipe está muito focada nisso. - disse.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃOSegundo Santana, individualmente tem sido um grande ano.
- Estou trabalhando para ajudar o Confiança nesta temporada. Tenho lutado para melhorar meu rendimento em campo nos treinos e jogos para fazer um grande segundo semestre com todos aqui. - afirmou.

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