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Destaque no CD Rongcheng, Rômulo quer ótima sequência no clube chinês

Meio-campista brasileiro passou os últimos anos de sua carreira na Coreia do Sul, e atua pela equipe CD Rongcheng
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LanceNet

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Publicado em 

05 out 2021 às 18:02

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 18:02

Crédito: Divulgação / CD Rongcheng
O meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, que hoje veste a camisa do CD Rongcheng, da China, falou sobre a expectativa para os próximos jogos no clube. Segundo o jogador, a meta é construir uma história com todos na agremiação.- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao clube. Venho me dedicando ao máximo para continuar melhorando meu desempenho em campo com todos nesta sequência da temporada - afirmou o jogador.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro, a equipe chinesa do CD Rongcheng tem tudo para evoluir na temporada.
- Estamos trabalhando para que a equipe possa evoluir e melhorar o desempenho em campo nestas próximas partidas. Vamos lutar muito para construirmos nossa história esse ano - concluiu.

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