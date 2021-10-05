Destaque no CD Rongcheng, Rômulo quer ótima sequência no clube chinês

O meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, que hoje veste a camisa do CD Rongcheng, da China, falou sobre a expectativa para os próximos jogos no clube. Segundo o jogador, a meta é construir uma história com todos na agremiação.- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao clube. Venho me dedicando ao máximo para continuar melhorando meu desempenho em campo com todos nesta sequência da temporada - afirmou o jogador.