Destaque no Bahia, atacante celebra chegada ao Sub-20 do Atlético-MG: 'Quero e posso evoluir'

Contratação do Atlético-MG para as divisões de base, João Vitor, de 19 anos, classificou a chegada ao Galo, concretizada nesta semana, como a "realização de um sonho". Após defender o Bahia na temporada passada, o atacante chega para integrar o Sub-20 e projeta um crescimento agora como jogador do clube.- Estou muito feliz. É a realização de um sonho chegar ao Galo. Acho que é a consequência de todo o meu trabalho e minha entrega nas últimas temporadas. Sei que a pressão aqui é gigante e das obrigações que temos sempre de vencer e conquistar títulos. Chego preparado para encarar tudo isso. Sei do meu potencial e vou brigar pelo meu espaço, com respeito, mas sabendo o que posso entregar para o time - disse, completando.