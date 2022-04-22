Destaque no Bahia, atacante celebra chegada ao Sub-20 do Atlético-MG: 'Quero e posso evoluir'

Contratação do Atlético-MG para as divisões de base, João Vitor, de 19 anos, classificou a chegada ao Galo, concretizada nesta semana, como a "realização de um sonho". Após defender o Bahia na temporada passada, o atacante chega para integrar o Sub-20 e projeta um crescimento agora como jogador do clube.- Estou muito feliz. É a realização de um sonho chegar ao Galo. Acho que é a consequência de todo o meu trabalho e minha entrega nas últimas temporadas. Sei que a pressão aqui é gigante e das obrigações que temos sempre de vencer e conquistar títulos. Chego preparado para encarar tudo isso. Sei do meu potencial e vou brigar pelo meu espaço, com respeito, mas sabendo o que posso entregar para o time - disse, completando.
- É um clube com muitos jogadores e, sem duvida, tendo esse contato próximo, irei aprender com todos. Sei onde quero e posso evoluir, e vou tentar assimilar tudo durante o dia a dia. Gosto muito do Hulk, é um jogador fantástico, e poder observá-lo de perto será incrível. Sou fã e vou tentar aprender muito sobre movimentação e finalização com ele - concluiu.
Neste começo de temporada, João Vitor integrou o grupo do Bahia que disputou o Estadual, após se destacar no time sub-20 do Tricolor em 2021
Natural de Santa Catarina, o atacante chega ao Atlético-MG por empréstimo até dezembro de 2023, com opção de compra e contrato por mais quatro anos.