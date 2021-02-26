Destaque no Atlético-MG, Hyoran encerra temporada atípica como a melhor da carreira até o momento

Contratado por empréstimo no início de 2020 junto ao Palmeiras, Hyoran aos poucos foi conquistando seu espaço com a camisa atleticana. Aos 27 anos, o meia foi um dos destaques do Galo na temporada, que considera sua melhor da carreira até o momento, e acabou sendo adquirido em definitivo pelo clube mineiro. -Eu e minha família nos adaptamos muito rápido em Belo Horizonte. Estou muito feliz por ter a oportunidade de continuar escrevendo a minha história com essa camisa. Só tenho a agradecer a diretoria, meus companheiros, comissão técnica e aos torcedores, que mesmo de longe sempre me mandaram muitas mensagens positivas-revelou o meia. Na última temporada, contando os jogos de 2020 e 2021 do Brasileirão, Hyoran disputou 47 jogos pelo Galo, tendo anotado nove gols e contribuído com mais cinco assistências. -Considero que essa tenha sido a minha melhor temporada individualmente. Em 2018, quando conquistei o título brasileiro pelo Palmeiras, tive números semelhantes, mas nessa temporada acredito que pude mostrar um pouco mais do meu futebol- analisou o jogador, que foi vice artilheiro do time no Mineirão com seis gols, atrás de Keno, que anotou sete. Após a vitória sobre o Palmeiras por 2×0, na última rodada do Brasileirão, o Atlético-MG finalizou a competição na terceira colocação com 68 pontos e uma vaga direta na Copa Libertadores. -Queríamos muito ter conquistado esse título, mas infelizmente tropeçamos em alguns jogos nessa reta final. Agora é descansar esses próximos dias e voltar com tudo para buscar nossos objetivos na temporada 2021”, finalizou Hyoran, que deve se reapresentar ao clube no dia 08 de março.