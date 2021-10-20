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futebol

Destaque no Al-Qadisiya, Muralha, ex-Flamengo, espera crescimento no clube

Meio-campista brasileiro com passagem pelo Flamengo vive um grande momento em sua carreira na Arábia Saudita
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Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 19:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 19:41
Crédito: Divulgação / Al-Qadisiya
Principal nome do Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, revelou o desejo de conquistar títulos com a camisa do clube saudita nesta temporada. Feliz com o crescimento que teve, o jogador destacou a motivação do grupo para isso.- Estamos trabalhando para fazer uma grande temporada, de alto nível e de conquistas importantes, como o acesso para a elite do futebol do país. Vamos nos empenhar para terminarmos o ano com esse objetivo alcançado - disse o jogador.
O jogador brasileiro falou sobre a evolução que teve nas últimas semanas atuando na equipe saudita.
- Estou trabalhando para continuar com o nível alto de atuação e para ajudar a equipe nesta sequência da temporada. Estou feliz, motivado e ciente da minha responsabilidade - concluiu.

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