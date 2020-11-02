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futebol

Destaque no AEL Limassol, Euller comemora ótimo início no Chipre

Lateral-esquerdo ex-Vitória está motivado com o novo desafio na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 11:43

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 11:43

Crédito: Divulgação / AEL
Um dos destaques do AEL Limassol nesta temporada, o lateral-esquerdo Euller, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, falou sobre seu bom início com a camisa do clube. Feliz com a evolução que teve, o jogador comemorou o trabalho que vem fazendo nos últimos meses.
- Esse ano aqui no Chipre tem sido muito especial. Tenho trabalhado muito para ajudar e para que essa temporada seja a melhor da minha carreira em termos de números e conquistas. Estou muito motivado para que isso seja possível - disse.Ainda de acordo com o atleta, o elenco tem se dedicado para evoluir na temporada.
- O grupo tem trabalhado muito para evoluir e para fazer uma grande temporada. Estamos no caminho certo para que isso aconteça.

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