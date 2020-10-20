Destaque no AEL Limassol, Euller comemora início no futebol do Chipre

Crédito: (Divulgação / AEL

Um dos destaques do AEL Limassol nesta temporada, o lateral-esquerdo Euller, falou sobre seu bom início com a camisa do clube do Chipre. Feliz com a evolução que teve, o jogador comemorou o trabalho que vem fazendo nos últimos meses.

- Esse ano aqui no Chipre tem sido muito especial. Tenho trabalhado muito para ajudar e para que essa temporada seja a melhor da minha carreira em termos de números e conquistas. Estou muito motivado para que isso seja possível - disse.

Ainda de acordo com o atleta, que já atuou nos rivais Bahia e Vitória, além de jogar no futebol japonês e árabe, o elenco tem se dedicado para evoluir na temporada.