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futebol

Destaque no AEL Limassol, Euller comemora início no futebol do Chipre

Lateral-esquerdo ex-Bahia e Vitória está motivado com o novo desafio na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 19:08

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 19:08

Crédito: (Divulgação / AEL
Um dos destaques do AEL Limassol nesta temporada, o lateral-esquerdo Euller, falou sobre seu bom início com a camisa do clube do Chipre. Feliz com a evolução que teve, o jogador comemorou o trabalho que vem fazendo nos últimos meses.
- Esse ano aqui no Chipre tem sido muito especial. Tenho trabalhado muito para ajudar e para que essa temporada seja a melhor da minha carreira em termos de números e conquistas. Estou muito motivado para que isso seja possível - disse.
Ainda de acordo com o atleta, que já atuou nos rivais Bahia e Vitória, além de jogar no futebol japonês e árabe, o elenco tem se dedicado para evoluir na temporada.
- O grupo tem trabalhado muito para evoluir e para fazer uma grande temporada. Estamos no caminho certo para que isso aconteça.

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