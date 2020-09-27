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futebol

Destaque no AEL Limassol, Danilo espera boa sequência da equipe

Meia brasileiro é a principal contratação do clube nesta temporada
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Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2020 às 14:42
Crédito: Divulgação
O meia brasileiro Danilo, naturalizado belga, hoje vestindo a camisa do AEL Limassol, destacou a expectativa de ver a equipe crescendo de produção em campo nestas próximas partidas. Segundo o atleta, com passagens pelo Ajax e Standard Liège, o grupo tem tudo para chegar a este objetivo.
- Estamos trabalhando muito para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado muito para crescer de produção e para atingir seus objetivos esse ano. Vejo o elenco muito preparado para fazer uma ótima época nos próximos meses.
Segundo Danilo, seu desejo é fazer história com a camisa do clube.
- Estou trabalhando para construir uma história de títulos aqui no clube. Tenho me dedicado ao máximo para que isso seja possível.

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