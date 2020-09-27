Destaque no AEL Limassol, Danilo espera boa sequência da equipe

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O meia brasileiro Danilo, naturalizado belga, hoje vestindo a camisa do AEL Limassol, destacou a expectativa de ver a equipe crescendo de produção em campo nestas próximas partidas. Segundo o atleta, com passagens pelo Ajax e Standard Liège, o grupo tem tudo para chegar a este objetivo.

- Estamos trabalhando muito para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado muito para crescer de produção e para atingir seus objetivos esse ano. Vejo o elenco muito preparado para fazer uma ótima época nos próximos meses.

Segundo Danilo, seu desejo é fazer história com a camisa do clube.