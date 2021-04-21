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Destaque na vitória sobre o Vélez, Arão atinge marca importante e entra em lista seleta do Flamengo

Autor do primeiro gol rubro-negro em Buenos Aires, camisa 5 se tornou o quinto jogador com mais jogos pelo clube na Libertadores...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 19:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 19:30
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Além da vitória por 3 a 2 na estreia da Libertadores, Willian Arão teve outro motivo para comemorar nesta terça-feira. Titular e peça importante na partida, o camisa 5 alcançou a marca de 27 jogos e se igualou ao zagueiro Figueiredo como o quinto atleta com maior número de jogos pelo Rubro-Negro na competição.
+ Sobra na frente, sofre atrás: estreia na Libertadores é tônica do Flamengo de 2021A seleta lista da qual Arão agora faz parte conta também com nomes como Júnior, Leandro e Adílio - campeões da Libertadores de 1981. O outro atleta é Léo Moura, que não conquistou o torneio, mas defendeu o Flamengo em cinco edições (2007, 2008, 2010, 2012 e 2014).
Jogadores com mais jogos pelo Flamengo na Libertadores:
- Júnior - 48 partidas- Léo Moura - 36 partidas- Adílio - 33 partidas- Leandro - 29 partidas- Figueiredo e Willian Arão - 27 partida
+ Flamengo planeja usar força máxima na 'decisão' contra o Volta Redonda
Outros atletas do elenco atual estão próximos de entrar na mesma lista. Diego Ribas e Everton Ribeiro somam 26 jogos pelo Flamengo na Libertadores. Diego Alves e Renê, por sua vez, já defenderam o clube em 25 oportunidades no torneio continental.
Desde 2016 no Flamengo, Arão iniciou contra o Vélez a sua quinta edição de Libertadores no clube rubro-negro. Diante do clube argentino, ele fez bem seu papel na marcação, na saída de bola e mostrou qualidade ao finalizar e marcar o primeiro gol do Fla.

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