Destaque na vitória sobre o Vélez, Arão atinge marca importante e entra em lista seleta do Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Além da vitória por 3 a 2 na estreia da Libertadores, Willian Arão teve outro motivo para comemorar nesta terça-feira. Titular e peça importante na partida, o camisa 5 alcançou a marca de 27 jogos e se igualou ao zagueiro Figueiredo como o quinto atleta com maior número de jogos pelo Rubro-Negro na competição.

+ Sobra na frente, sofre atrás: estreia na Libertadores é tônica do Flamengo de 2021A seleta lista da qual Arão agora faz parte conta também com nomes como Júnior, Leandro e Adílio - campeões da Libertadores de 1981. O outro atleta é Léo Moura, que não conquistou o torneio, mas defendeu o Flamengo em cinco edições (2007, 2008, 2010, 2012 e 2014).

Jogadores com mais jogos pelo Flamengo na Libertadores:

- Júnior - 48 partidas- Léo Moura - 36 partidas- Adílio - 33 partidas- Leandro - 29 partidas- Figueiredo e Willian Arão - 27 partida

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Outros atletas do elenco atual estão próximos de entrar na mesma lista. Diego Ribas e Everton Ribeiro somam 26 jogos pelo Flamengo na Libertadores. Diego Alves e Renê, por sua vez, já defenderam o clube em 25 oportunidades no torneio continental.