Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Destaque na vitória do Shakhtar, Alan Patrick repete feito de 2020 e projeta partida da Liga Europa
futebol

Destaque na vitória do Shakhtar, Alan Patrick repete feito de 2020 e projeta partida da Liga Europa

Autor do primeiro gol do time de Donetsk, meia teve mais de 93% de aproveitamento nos passes
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2021 às 11:44

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 11:44

Crédito: Aleksey Klykov - divulgação AM10 Sports
O Shakhtar conseguiu um importante resultado ao bater o Maccabi Tel Aviv, por 2 a 0, na partida de ida da fase 16 avos da Liga Europa. A partida teve como destaque o meia Alan Patrick que, além de um belo gol, se destacou na precisão dos passes é obteve uma precisão de pouco mais de 93% no quesito. O reserva Tetê fechou o placar a favor dos ucranianos.
A partida apontou um fato curioso que foi até registrado pelas redes sociais do Shakhtar. Essa foi a segunda vez consecutiva que Alan Patrick marcou o primeiro gol do time ucraniano no ano e, curiosamente, o feito foi em uma partida válida pela Liga Europa.No dia 20 de fevereiro, o Shakhtar bateu o Benfica, por 2 a 1, com o primeiro gol assinalado pelo brasileiro. Kovalenko fechou o placar e Pizzi descontou para os portugueses.
Com três gols marcados em seis jogos na última edição da competição europeia, Alan Patrick elogiou a postura do time e já projetou a próxima partida do time pela Liga Europa.
- O nosso time fez uma ótima preparação para esta partida e conseguimos impor o nosso ritmo dentro de campo. Fizemos um bom jogo e merecemos o resultado. Conseguimos uma vantagem, mas sabemos que não podemos nos prender a isso. O futebol não dá espaço para qualquer tipo de relaxamento - disse.
Antes da partida de volta pela competição europeia, o Shakhtar voltará ao campo no próximo domingo quando enfrentará o time do Rukh Vynnyky, penúltimo colocado do campeonato ucraniano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
Lei permitirá que grávidas remarquem testes físicos de concursos no ES
Imagem de destaque
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados