Destaque na vitória do Shakhtar, Alan Patrick repete feito de 2020 e projeta partida da Liga Europa

Crédito: Aleksey Klykov - divulgação AM10 Sports

O Shakhtar conseguiu um importante resultado ao bater o Maccabi Tel Aviv, por 2 a 0, na partida de ida da fase 16 avos da Liga Europa. A partida teve como destaque o meia Alan Patrick que, além de um belo gol, se destacou na precisão dos passes é obteve uma precisão de pouco mais de 93% no quesito. O reserva Tetê fechou o placar a favor dos ucranianos.

A partida apontou um fato curioso que foi até registrado pelas redes sociais do Shakhtar. Essa foi a segunda vez consecutiva que Alan Patrick marcou o primeiro gol do time ucraniano no ano e, curiosamente, o feito foi em uma partida válida pela Liga Europa.No dia 20 de fevereiro, o Shakhtar bateu o Benfica, por 2 a 1, com o primeiro gol assinalado pelo brasileiro. Kovalenko fechou o placar e Pizzi descontou para os portugueses.

Com três gols marcados em seis jogos na última edição da competição europeia, Alan Patrick elogiou a postura do time e já projetou a próxima partida do time pela Liga Europa.

- O nosso time fez uma ótima preparação para esta partida e conseguimos impor o nosso ritmo dentro de campo. Fizemos um bom jogo e merecemos o resultado. Conseguimos uma vantagem, mas sabemos que não podemos nos prender a isso. O futebol não dá espaço para qualquer tipo de relaxamento - disse.