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futebol

Destaque na vitória do São Paulo, Nestor diz: 'Tento dar o meu melhor sempre'

Volante deu duas assistências no triunfo do Tricolor sobre o Atlético-GO, por 2 a 1, no Morumbi. Jogador revelado na base projetou futuro do clube no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 14:31

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 14:31

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Atlético-GO por 2 a 1, no Morumbi, no último domingo. Um dos destaques da vitória foi o volante Rodrigo Nestor, que contribuiu para o placar com duas assistências, uma para Rigoni e outra para Luciano. Após a partida, o volante, que atuou mais adiantado contra os goianos, falou sobre a importância do triunfo, que fez o São Paulo se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
- Feliz por ter conquistado os três pontos, que era importantíssimo para nós e poder ter contribuído com uma assistência e meia, agora faltam só os gols (risos). Mas feliz pela vitória, que era importante pra gente. Apesar de todas as dificuldades, tento dar o meu melhor sempre com essa camisa. Agora é isso, tentar subir no campeonato, somar mais pontos e chegar no pelotão de cima. - afirmou, à 'SPFCTV.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Nestor também projetou a sequência de confrontos do São Paulo em casa, que terá nesta semana América-MG e Atlético-MG, ambos no Morumbi.
- É um campo que a gente conhece, a nossa casa. Onde a gente se sente bem jogando. Tentar sempre ganhar os três pontos, jogar em casa é conseguir a vitória. Independentemente se seria 1 a 0 ou 10 a 0, tínhamos que sair com os três pontos conquistados - finalizou.

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