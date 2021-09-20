Destaque na vitória do São Paulo, Nestor diz: 'Tento dar o meu melhor sempre'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo venceu o Atlético-GO por 2 a 1, no Morumbi, no último domingo. Um dos destaques da vitória foi o volante Rodrigo Nestor, que contribuiu para o placar com duas assistências, uma para Rigoni e outra para Luciano. Após a partida, o volante, que atuou mais adiantado contra os goianos, falou sobre a importância do triunfo, que fez o São Paulo se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

- Feliz por ter conquistado os três pontos, que era importantíssimo para nós e poder ter contribuído com uma assistência e meia, agora faltam só os gols (risos). Mas feliz pela vitória, que era importante pra gente. Apesar de todas as dificuldades, tento dar o meu melhor sempre com essa camisa. Agora é isso, tentar subir no campeonato, somar mais pontos e chegar no pelotão de cima. - afirmou, à 'SPFCTV.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Nestor também projetou a sequência de confrontos do São Paulo em casa, que terá nesta semana América-MG e Atlético-MG, ambos no Morumbi.