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Destaque na última temporada, Igor Jesus projeta ano ainda mais vitorioso com o Shabab Al Ahli

Atacante brasileiro marcou 21 gols, deu 14 assistências e faturou dois títulos com a camisa do clube dos Emirados Árabes Unidos...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2021 às 15:18

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 15:18

Crédito: Divulgação/Shabab Al Ahli
O Shabab Al Ahli está em fase final de pré-temporada antes do início da temporada 2021/2022 da UAE Pro-League, a competição nacional dos Emirados Árabes Unidos. A partida de estreia acontece nesta quinta-feira, dia 19 de agosto, quando atua fora de casa contra o Emirates Club. Uma das principais esperanças do clube localizado em Dubai é o brasileiro Igor Jesus.O atacante, que chegou na temporada passada vindo do Coritiba, foi um dos grandes destaques individuais do Shabab Al Ahli. Ele anotou 21 gols, deu 14 assistências, faturou a President Cup e a Copa da Liga, além de ser o mais jovem jogador da história a marcar três gols em um jogo da UAE League.
- A minha última temporada realmente foi muito marcante. Individualmente tive um desempenho muito sólido. Consegui ajudar o clube a conseguir títulos importantes e ir bem no campeonato nacional. Por isso estou com expectativas ainda mais altas de conseguir mais títulos e marcas individuais - afirmou o jogador, que recebeu sondagens de clubes como Everton (ING), Fenerbahçe (TUR), Olympique de Marselha, entre outros.
Igor também analisou o rival da estreia. O atacante falou sobre as dificuldades que a partida trará a sua equipe.
- Toda a estreia tem um componente diferente. É o primeiro jogos que vale após o período de férias. Existem novos atletas no elenco, ansiedade, enfim, é um jogo onde precisa quebrar o gelo também. E uma vitória ajuda muito em um início de caminhada. A equipe do Emirates está de volta para a elite, então vai querer surpreender, ainda mais jogando dentro de seus domínios. Mas estamos preparados para fazer uma grande exibição - finalizou.

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