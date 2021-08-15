Destaque na última temporada, Igor Jesus projeta ano ainda mais vitorioso com o Shabab Al Ahli

Crédito: Divulgação/Shabab Al Ahli

O Shabab Al Ahli está em fase final de pré-temporada antes do início da temporada 2021/2022 da UAE Pro-League, a competição nacional dos Emirados Árabes Unidos. A partida de estreia acontece nesta quinta-feira, dia 19 de agosto, quando atua fora de casa contra o Emirates Club. Uma das principais esperanças do clube localizado em Dubai é o brasileiro Igor Jesus.O atacante, que chegou na temporada passada vindo do Coritiba, foi um dos grandes destaques individuais do Shabab Al Ahli. Ele anotou 21 gols, deu 14 assistências, faturou a President Cup e a Copa da Liga, além de ser o mais jovem jogador da história a marcar três gols em um jogo da UAE League.

- A minha última temporada realmente foi muito marcante. Individualmente tive um desempenho muito sólido. Consegui ajudar o clube a conseguir títulos importantes e ir bem no campeonato nacional. Por isso estou com expectativas ainda mais altas de conseguir mais títulos e marcas individuais - afirmou o jogador, que recebeu sondagens de clubes como Everton (ING), Fenerbahçe (TUR), Olympique de Marselha, entre outros.

Igor também analisou o rival da estreia. O atacante falou sobre as dificuldades que a partida trará a sua equipe.