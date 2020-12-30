Destaque na Turquia, Fabrício Baiano mira sequência no Rizespor

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Um dos destaques do Rizespor neste ano, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, falou sobre o desejo de melhorar ainda mais seu desempenho em campo nesta sequência da temporada. Para o jogador, que também atuou no Marítimo, sua meta é crescer de produção com a camisa do clube nesta época.

- Tenho trabalhado muito para melhorar meu desempenho em campo ainda mais nesta temporada. Venho fazendo um trabalho forte no dia a dia para evoluir. Espero manter esse ritmo forte até o fim da temporada para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos nela - disse.Ainda de acordo com o atleta, o Rizespor vai com tudo para crescer no campeonato.