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futebol

Destaque na Tailândia, Vander foca em outro grande ano no Bangkok United

Meia-atacante brasileiro vive grande momento com a camisa do clube do Bangkok United, da Tailândia
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Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 18:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2021 às 18:31
Crédito: Vander é destaque na Tailândia (Divulgação / Bangkok United
No futebol tailandês há alguns anos, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, falou sobre a ótima fase que que vive com a camisa do Bangkok United. O jogador brasileiro destacou o crescimento que obteve no país asiático.- Estou trabalhando para fazer outro grande ano com a camisa do clube. Tenho me dedicado ao máximo para continuar crescendo e melhorando meu desempenho em campo com a camisa do clube - disse o meia-atacante brasileiro.
Ainda de acordo com o jogador brasileiro, o elenco tem tudo para fazer uma temporada de alto nível.
- Nossa ideia é fazer uma grande temporada, de alto nível. O grupo está muito focado em buscar títulos neste ano - concluiu o jogador do Bangkok United, da Tailândia.

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