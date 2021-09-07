Destaque na Tailândia, Vander foca em outro grande ano no Bangkok United

No futebol tailandês há alguns anos, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, falou sobre a ótima fase que que vive com a camisa do Bangkok United. O jogador brasileiro destacou o crescimento que obteve no país asiático.- Estou trabalhando para fazer outro grande ano com a camisa do clube. Tenho me dedicado ao máximo para continuar crescendo e melhorando meu desempenho em campo com a camisa do clube - disse o meia-atacante brasileiro.