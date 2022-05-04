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Destaque na Tailândia, Vander comemora classificação do Bangkok United para a Champions da Ásia

Meia Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo foi um dos destaques da equipe na temporada...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 13:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 13:59
No futebol tailandês há algumas temporadas, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo comemorou o ótimo campeonato que o Bangkok United fez neste ano. Isso porque, a equipe terminou a liga na terceira posição, se classificando à fase de qualificação da Champions da Ásia.> Abramovich volta atrás em decisão e pode dificultar a venda do Chelsea
- Fizemos um grande campeonato e até chegamos a brigar pelo título em determinado momento dele. Estamos orgulhosos da nossa campanha e da possiblidade de chegar à Champions da Ásia. O grupo está de parabéns pela luta e entrega do início ao fim da competição - disse.
O Bangkok United fez um ótimo campeonato, sendo o melhor ataque da competição, com 53 gols e terminado com a terceira melhor defesa, sofrendo 30 gols. Vander também destacou o bom momento no futebol tailandês.
- Estou passando por um momento muito especial em minha carreira e devo muito ao futebol tailandês. Estou feliz aqui e muito motivado para continuar construindo uma história no país - revelou.
Crédito: Vanderemaçãonofuteboltailandês(Foto:Divulgação/BangkokUnited

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