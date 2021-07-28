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Destaque na Tailândia, meia-atacante ex-Flamengo vai atuar no futebol português

Rafael Diniz, que atuou nas categorias de base do Flamengo, deixou o Ranong United da Tailândia para assinar com o Acadêmica de Coimbra...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 15:32

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 15:32
Crédito: Arquivo Pessoal
Com passagem pela base do Flamengo, o meia-atacante Rafael Diniz, 23, é o novo reforço do Acadêmica de Coimbra. O jogador deixou o Ranong United da Tailândia, onde foi destaque na última temporada e vai atuar na segunda divisão portuguesa, onde assinou contrato até meados de 2022.
Veja a tabela do PortuguêsA princípio, o atleta brasileiro vai integrar a equipe sub-23 do time português, e disputará a Liga Revelação, uma espécie de Brasileirão de Aspirantes do futebol de Portugal.
- É um clube de tradição no futebol português. Estou feliz com essa oportunidade no futebol europeu. Vou aproveitar da melhor maneira possível para alçar voos mais altos. Todo jogador sonha em atuar no futebol europeu e disputar as principais ligas do continente. É mais um passo na minha carreira - disse o meia-atacante.
Aos 23 anos, Rafael Diniz é natural do Rio de Janeiro e defendeu as cores do Flamengo, Nova Iguaçu e Madureira nas categorias de base. Profissionalmente, o jogador atuou na Tailândia, onde foi destaque no Ranong United na última temporada.

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