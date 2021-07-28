Destaque na Tailândia, meia-atacante ex-Flamengo vai atuar no futebol português

Crédito: Arquivo Pessoal

Com passagem pela base do Flamengo, o meia-atacante Rafael Diniz, 23, é o novo reforço do Acadêmica de Coimbra. O jogador deixou o Ranong United da Tailândia, onde foi destaque na última temporada e vai atuar na segunda divisão portuguesa, onde assinou contrato até meados de 2022.

Veja a tabela do PortuguêsA princípio, o atleta brasileiro vai integrar a equipe sub-23 do time português, e disputará a Liga Revelação, uma espécie de Brasileirão de Aspirantes do futebol de Portugal.

- É um clube de tradição no futebol português. Estou feliz com essa oportunidade no futebol europeu. Vou aproveitar da melhor maneira possível para alçar voos mais altos. Todo jogador sonha em atuar no futebol europeu e disputar as principais ligas do continente. É mais um passo na minha carreira - disse o meia-atacante.