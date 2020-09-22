Destaque na rodada, Juan Alano conduz Kashmima Antlers à sexta vitória seguida

Crédito: Kashima Antlers/ Divulgação

O meia Juan Alano foi mais uma vez o protagonista de uma vitória do Kashima Antlers no Campeonato Japonês. O time de Zico venceu o Cerezo Osaka, vice-líder na classificação, por 2 a 1 e se aproximou do G-3 da competição, o pelotão que se classificação para a Liga dos Campeões da Ásia. O meia marcou o primeiro gol do confronto do último sábado (19) e, pela boa atuação, integrou a seleção da 17ª rodada. Esta foi a sexta vitória seguida da equipe e a segunda com Juan Alano balançando as redes.

A vez anterior que tinha marcado, foi justamente quando a sequência positiva começou. Diante do Tokyo, no dia 26 de agosto. Desde então, com a confiança em alta, ele foi determinante nos demais resultados da equipe. O peso que Juan Alano tem no time, se dá pelo histórico no Campeonato. Das 18 partidas que fez até o momento, o meio-campista, ex-Internacional, foi titular em 14 e entrando no decorrer do jogo das outras quatro, quando participou do rodízio do técnico Antônio Carlos Zago, por conta da maratona de jogos.Ciente da sua responsabilidade na equipe, o atleta que é bastante elogiado pelo diretor técnico Zico, se vê cada vez mais adaptado. Não só ao país, mas também a forma de jogar da equipe. Segundo ele, os números das estatísticas individuais vão melhorar, assim como sua intensidade e nível de participação.

- Estou muito feliz de poder marcar novamente. Independente de quem está fazendo o gol, o mais importante é que o time está mantendo uma sequência de vitórias. Individualmente estou cada vez mais a vontade. As coisas estão saindo com naturalidade e assim vou conseguir ajudar cada vez mais, seja com gols ou com passes. Quero estar sempre jogando e contribuindo da maneira que for para manter o alto nível do time - disse, ainda falando sobre a classificação.

- Acho que ainda podemos melhorar. A vitória contra um time que é vice-líder, aumentando essa sequência de invencibilidade, aumenta nossa moral. Estamos ainda distantes da liderança do campeonato, mas vamos e podemos diminuir essa vantagem - avaliou o jogador.