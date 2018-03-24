Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Faro de gol

Destaque na ida das sêmis, Madison quer decidir outra vez para o Real

Atacante do Real Noroeste já marcou três gols no Campeonato Capixaba, inclusive um diante do Santão, e quer brilhar para levar merengues à final

Publicado em 23 de Março de 2018 às 21:11

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 21:11
Madison, atacante do Real Noroeste Crédito: Wagner Chaló
Decisivo no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Capixaba, ao marcar um gol na vitória sobre o Espírito Santo por 2 a 1, o atacante Madison espera fazer a diferença novamente, desta vez no duelo de volta contra o Santão, neste sábado (24), às 15 horas, no José Olímpio da Rocha, que vale vaga na final do estadual 2018.
O atacante já anotou três gols no Capixabão e ajudou o Real Noroeste a chegar às sêmis do torneio. Contra o Santão, ele se mostra confiante com outra boa atuação, dessa vez em casa.
"Espero estar em um dia abençoado para fazer gol e ajudar o Real Noroeste. Afinal, atacante vive de gol, como diz o ditado. Espero estar bem para dar trabalho a defesa do Espírito Santo. Estou confiante em fazer uma partida boa", comentou Madison.
Madison espera que o Merengue confirme o bom retrospecto em Águia Branca nesta edição do Campeonato Capixaba. Em cinco jogos em seu estádio, o Real venceu três, empatou um e perdeu outro (para o próprio Espírito Santo, na segunda rodada da primeira fase, quando foi derrotado por 2 a 0).
Apesar do triunfo por 2 a 1 no jogo de ida, no Kleber Andrade, em Cariacica, o atacante acredita que o Real Noroeste precisa apresentar um futebol de alto nível para superar mais uma vez a equipe adversário e, assim, possa chegar à final da competição. O Real pode até empatar que ainda conquista a vaga na grande decisão.
"Nossa expectativa está muito boa, estamos tranquilos, confiantes. O rachão que fizemos nesta sexta-feira foi bem descontraído, animado, com todo mundo feliz. Sabemos que o Espírito Santo tem uma equipe boa, mas estamos com muita vontade de nos classificarmos. Quanto a nossa postura, não vamos mudar nosso estilo de jogar. É buscar sempre o ataque, jogar para vencer, buscar o gol para aumentar ainda mais a vantagem. Não vamos jogar com o regulamento", afirmou Madison.
Ficha do jogo 
Real Noroeste: Douglas; Léo, Monar, Jean e Makeka; Ivan, Igor Santos, Gian e Sidinei; Madison e Warley. Técnico: Vevé.
Espírito Santo: Alan Faria; Ranieri, Thiago Martinelli, Lucas Piasentin e Rafael Serrano; Maycon, Marcone e Mael; Zé Gatinha, Vitinho e Erick Foca. Técnico: Rafael Soriano.
Árbitro: Dyorgines Padovani (CBF)

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados