Destaque na ida das sêmis, Madison quer decidir outra vez para o Real

Decisivo no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Capixaba, ao marcar um gol na vitória sobre o Espírito Santo por 2 a 1, o atacante Madison espera fazer a diferença novamente, desta vez no duelo de volta contra o Santão, neste sábado (24), às 15 horas, no José Olímpio da Rocha, que vale vaga na final do estadual 2018.
O atacante já anotou três gols no Capixabão e ajudou o Real Noroeste a chegar às sêmis do torneio. Contra o Santão, ele se mostra confiante com outra boa atuação, dessa vez em casa.
"Espero estar em um dia abençoado para fazer gol e ajudar o Real Noroeste. Afinal, atacante vive de gol, como diz o ditado. Espero estar bem para dar trabalho a defesa do Espírito Santo. Estou confiante em fazer uma partida boa", comentou Madison.
Madison espera que o Merengue confirme o bom retrospecto em Águia Branca nesta edição do Campeonato Capixaba. Em cinco jogos em seu estádio, o Real venceu três, empatou um e perdeu outro (para o próprio Espírito Santo, na segunda rodada da primeira fase, quando foi derrotado por 2 a 0).
Apesar do triunfo por 2 a 1 no jogo de ida, no Kleber Andrade, em Cariacica, o atacante acredita que o Real Noroeste precisa apresentar um futebol de alto nível para superar mais uma vez a equipe adversário e, assim, possa chegar à final da competição. O Real pode até empatar que ainda conquista a vaga na grande decisão.
"Nossa expectativa está muito boa, estamos tranquilos, confiantes. O rachão que fizemos nesta sexta-feira foi bem descontraído, animado, com todo mundo feliz. Sabemos que o Espírito Santo tem uma equipe boa, mas estamos com muita vontade de nos classificarmos. Quanto a nossa postura, não vamos mudar nosso estilo de jogar. É buscar sempre o ataque, jogar para vencer, buscar o gol para aumentar ainda mais a vantagem. Não vamos jogar com o regulamento", afirmou Madison.
Ficha do jogo
Real Noroeste: Douglas; Léo, Monar, Jean e Makeka; Ivan, Igor Santos, Gian e Sidinei; Madison e Warley. Técnico: Vevé.
Espírito Santo: Alan Faria; Ranieri, Thiago Martinelli, Lucas Piasentin e Rafael Serrano; Maycon, Marcone e Mael; Zé Gatinha, Vitinho e Erick Foca. Técnico: Rafael Soriano.
Árbitro: Dyorgines Padovani (CBF)