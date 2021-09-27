Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Destaque na França, Caio Henrique é decisivo em vitória do Monaco

Lateral-esquerdo foi o responsável por duas assistências para gols na vitória sobre o Clermont pelo Campeonato Francês
...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 16:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 16:28
Crédito: Divulgação / Monaco
Em sua segunda temporada com a camisa do Monaco, o lateral Caio Henrique iniciou a temporada 2021/2022 em alta na França. Com quatro assistências, o brasileiro é o líder da equipe na estatística. No último domingo (26), Caio Henrique contribuiu com dois passes preciosos para os gols de Ben Yedder e Kevin Volland na vitória por 3x1 sobre o Clermont, fora de casa.
Veja a tabela do Francês- Fico feliz em poder estar ajudando a equipe também na fase ofensiva do jogo. Procuro sempre primeiro ter os cuidados mais defensivos, mas tenho liberdade para poder chegar ao ataque e participar das ações. Nossa equipe tem um volume de jogo grande e isso nos permite essa possibilidade de apoiar bastante. Conseguimos duas boas vitórias em sequência no Francês e agora já temos que pensar na Real Sociedad pela Liga Europa - disse Caio Henrique.
Após a grande exibição contra o Clermont, o lateral foi escolhido por três portais para a Seleção da Rodada do Campeonato Francês: Le Equipe, Who Scored e Sofascore. Com diversas convocações para a Seleção Brasileira Sub-20 e Sub-23, Caio Henrique ainda sonha com uma oportunidade com o técnico Tite na principal mesmo reconhecendo a forte concorrência no setor.
- Meu pensamento é sempre fazer o meu melhor pelo Monaco. Sei que o meu trabalho no clube está sendo observado e qualquer coisa que venha a acontecer será em consequência do que apresento aqui nos treinamentos e nos jogos. Seleção Brasileira será sempre um sonho e um objetivo, mas sou muito tranquilo em relação a isso e sei que no momento certo a oportunidade vai chegar. O Brasil conta com muitos atletas de qualidade e vou seguir me dedicando bastante para quem sabe um dia estar lá também - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados