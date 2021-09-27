Destaque na França, Caio Henrique é decisivo em vitória do Monaco

Crédito: Divulgação / Monaco

Em sua segunda temporada com a camisa do Monaco, o lateral Caio Henrique iniciou a temporada 2021/2022 em alta na França. Com quatro assistências, o brasileiro é o líder da equipe na estatística. No último domingo (26), Caio Henrique contribuiu com dois passes preciosos para os gols de Ben Yedder e Kevin Volland na vitória por 3x1 sobre o Clermont, fora de casa.

Veja a tabela do Francês- Fico feliz em poder estar ajudando a equipe também na fase ofensiva do jogo. Procuro sempre primeiro ter os cuidados mais defensivos, mas tenho liberdade para poder chegar ao ataque e participar das ações. Nossa equipe tem um volume de jogo grande e isso nos permite essa possibilidade de apoiar bastante. Conseguimos duas boas vitórias em sequência no Francês e agora já temos que pensar na Real Sociedad pela Liga Europa - disse Caio Henrique.

Após a grande exibição contra o Clermont, o lateral foi escolhido por três portais para a Seleção da Rodada do Campeonato Francês: Le Equipe, Who Scored e Sofascore. Com diversas convocações para a Seleção Brasileira Sub-20 e Sub-23, Caio Henrique ainda sonha com uma oportunidade com o técnico Tite na principal mesmo reconhecendo a forte concorrência no setor.