Destaque na final, Neuer comemora título: 'Um sonho para todos nós'

Capitão do Bayern e um dos destaques do clube alemão na final da Liga dos Campeões, o goleiro Manuel Neuer comemorou a conquista europeia deste domingo. Após o jogo, o arqueiro afirmou que vencer esta competição é como um sonho.- É difícil descrever o sentimento de alegria que tenho. É um sonho para todos nós. Não estávamos tão tranquilos na nossa construção, talvez nos faltasse um pouco de confiança. Foi uma exibição coletiva de todos - disse Neuer.