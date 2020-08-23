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Destaque na final, Neuer comemora título: 'Um sonho para todos nós'

Goleiro parou o ataque do Paris Saint-Germain e foi um dos melhores em campo...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 20:29

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 20:29

Crédito: MANU FERNANDEZ / POOL / AFP
Capitão do Bayern e um dos destaques do clube alemão na final da Liga dos Campeões, o goleiro Manuel Neuer comemorou a conquista europeia deste domingo. Após o jogo, o arqueiro afirmou que vencer esta competição é como um sonho.- É difícil descrever o sentimento de alegria que tenho. É um sonho para todos nós. Não estávamos tão tranquilos na nossa construção, talvez nos faltasse um pouco de confiança. Foi uma exibição coletiva de todos - disse Neuer.
Muito feliz, Neuer também disse que esta equipe é a mais alegre que ele já jogou.
- Nunca me diverti tanto a jogar com uma equipe - finalizou.

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