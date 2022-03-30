Destaque na Ferroviária, Bruno Leonardo projeta sequência para 2022

Um dos principais destaques da Ferroviária desde a última temporada, o zagueiro Bruno Leonardo está em alta após a disputa do Paulistão.> GALERIA - Veja os duelos marcantes entre São Paulo e Palmeiras na história

Titular da equipe e tendo marcado um gol ao longo de seus nove jogos na competição, o defensor de 25 anos foi importante na campanha que manteve a Locomotiva na elite do estadual, e desperta interesse de alguns clubes para a sequência da temporada.

Após fazer parte da campanha da Ferrinha na última edição da Série D do Brasileirão, quando foram eliminados nas quartas de final do torneio, o defensor estendeu seu vínculo para a disputa do Campeonato Paulista desta temporada.

Com contrato até setembro, Bruno Leonardo não tem pressa para definir seu futuro.

- O Paulistão é a maior vitrine estadual do país e fico contente em ter chamado a atenção de alguns clubes, mas estou muito tranquilo quanto a isso. Ano passado disputamos a Série D pela Ferroviária, foram 12 jogos sem sofrer gols, mais de 15 jogos de invencibilidade e creio que isso já despertou interesse de outras equipes. Deixo nas mãos de Deus e espero que o melhor seja feito para mim e para o clube. Quero estar sempre no maior patamar possível, já disputei Série D, Série C e quem sabe uma Série B agora, caso seja o momento certo para todos os envolvidos - projetou.

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Recuperado de Covid-19 contraída na última semana de pré-temporada, Bruno Leonardo ficou fora dos primeiros jogos da Ferroviária no Paulista e aos poucos foi retomando seu espaço até reconquistar a titularidade.

Com uma campanha coletiva abaixo do esperado, a equipe conseguiu nas últimas rodadas garantir sua permanência na Série A1 do Paulistão.

- Minha avaliação é de que podíamos mais. Tivemos chances de conquistar mais pontos, mas deixamos escapar por desatenção. Perdemos pontos em fim de jogos, ou sofremos gols em jogos controlados, onde fomos mais agressivos. Então fica aquele gosto de que tínhamos time para mais. Fico muito feliz pela minha sequência. Agradeço a Deus e aos profissionais do clube que confiaram em mim para que eu pudesse ter essa sequência. Pude ajudar com gol diante do Santo André em um jogo que vínhamos perdendo de 2 a 1 fora de casa e isso foi muito importante. Fico feliz com as oportunidades e agora vamos dar continuidade à temporada - concluiu.