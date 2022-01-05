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futebol

Destaque na estreia da Copinha, Lucas Minhoca projeta próximos jogos do Taubaté

Zagueiro, de 18 anos, foi autor de um dos gols da equipe contra o Petrolina...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 20:27

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 20:27

A maior competição de base do Brasil já começou com grandes jogos pelo estado de São Paulo, ao todo são 128 clubes e mais de 30 sedes na primeira fase da competição. Até aqui, um dos destaques da primeira rodada foi a vitória do Taubaté diante do Petrolina por 2 a 0.A equipe paulista contou com uma partida exemplar do zagueiro Lucas Souza, mais conhecido como Minhoca. O atleta fez um dos gols do jogo e defensivamente foi seguro ao longo dos 90 minutos.
- Excelente jogo de toda equipe, fico muito feliz de poder ajudar meus companheiros com grandes jogos e, ainda mais, de poder fazer o meu primeiro gol pelo Taubaté na Copinha. Todo a sistema defensivo foi muito seguro e queremos manter esse ritmo até o final da competição - disse o zagueiro.
Minhoca, como é carinhosamente apelidado pelos seus companheiros, se destaca pela bola aérea e chega como uma das peças principais do grupo para a Copinha. O zagueiro foi coroado com o prêmio de melhor jogador da partida na estreia da equipe. Lucas finalizou projetando os próximos jogos.
- A expectativa é muito boa. Nossa equipe tem qualidade e todos estão concentrados para fazermos uma grande Copinha. Vamos enfrentar boas equipes ao longo do torneio, nosso maior objetivo é continuar evoluindo e buscar uma vaga para a próxima fase da competição. Um passo de cada vez, tenho certeza que faremos mais boas atuações como foi a nossa estreia.
A próxima partida do Taubaté será nesta quinta-feira, às 13h, contra a equipe do Aparecidense, pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha.
Crédito: LucasMinhocafoidestaquenaprimeirarodadadafasedegruposdaCopinha(Foto:Divulgação/Taubaté

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