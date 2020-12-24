Destaque na Eslováquia, lateral ex-Grêmio visita escolinha que o revelou para o futebol

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Campeão nacional e bicampeão da Copa da Eslováquia, Lucas Lovat mostrou que não esquece suas origens. De férias no Brasil após ajudar o Slovan Bratislava a se consolidar mais uma vez na liderança do campeonato doméstico, o lateral-esquerdo esteve no Grêmio São Luiz, escolinha de futebol em Farroupilha (RS), onde começou aos oito e ficou até os onze anos de idade.

+ Mustafi negocia com o Barcelona e Eriksen próximo de deixar a Inter… Veja o Dia do MercadoAlém de rever amigos, o jogador aproveitou a oportunidade para doar dez bolas de presente e cumprimentar o seu professor, Vilson Souza, que ainda trabalha no clube e a quem reserva grande gratidão. Lovat aproveitou a oportunidade para fazer um agradecimento especial.

- Acredito que a formação de um atleta desde a base é algo fundamental. Graças ao professor Vilson e ao Grêmio São Luiz, consegui realizar o sonho de ser um jogador profissional. Sou eternamente grato e passei aqui para matar um pouco da saudade e rever o pessoal. Um filme passa na cabeça, é claro. Não tenho palavras para agradecer por tudo. Aprendi muito aqui.