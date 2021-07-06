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Destaque na elite da Romênia, Yuri Matias recebe sondagens de clubes do futebol europeu

Zagueiro brasileiro do Gaz Metan está sendo contatado por equipes de países como Portugal, Polônia e Hungria
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LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 17:08

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 17:08

Crédito: Divulgação
Considerado um dos principais zagueiros do futebol romeno na última temporada, Yuri Matias vem recebendo sondagens e contatos de clubes da Europa para a próxima época. Um dos destaques do Gaz Metan, da primeira divisão, o jogador brasileiro foi contatado por times de Portugal, Polônia e Hungria. Entretanto, o denfesor tem contrato com a equipe da Romênia até junho de 2023 e, por isso, ainda analisa os próximos passos do seu futuro.
Veja o mata-mata da Eurocopa- Tenho contrato com o Gaz Metan por mais duas temporadas e por isso não é uma decisão fácil de ser tomada. Estou analisando as melhores opções com a minha família e meus empresários - disse Yuri Matias.
Na última temporada, Yuri Matias disputou 28 jogos, sendo 27 como titular, e marcou dois gols pelo Gaz Metan, além de 84 minutos por partida. Revelado pelo América-PE, o zagueiro também acumula passagens pelo Académica OAF (POR) e Tractor Club (IRI). No futebol europeu, são 95 jogos disputados pelo jogador de 26 anos.
- Não posso revelar o nome das equipes para não atrapalhar nas negociações, mas espero resolver essa situação logo para voltar a focar no campo - completou.

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