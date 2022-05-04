Destaque na Coreia do Sul pelo Changwon City, Luan Costa comenta adaptação ao futebol asiático

O atacante Luan Costa, revelado pelo Boavista-RJ, está na sua segunda temporada na Coreia do Sul. Atualmente, o brasileiro defende as cores do Changwon City, equipe que é líder da K3 League. Luan contou sobre sua adaptação ao futebol asiático.> Jogador do Celta de Vigo é condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual

- Em relação ao futebol eu me adaptei muito rápido, até porque no meu primeiro clube tinham dois brasileiros comigo, isso foi muito importante e facilitou minha adaptação. Além disso, todos os jogadores me receberam muito bem. Só em relação à alimentação que de primeira instância não me adaptei tão bem - revelou.

Nesta temporada, o brasileiro já soma três gols e duas assistências em oito partidas. Luan vem sendo destaque do Changwon City neste início de campeonato nacional. O atacante também contou sobre suas características de jogo.

- Sou um centroavante que gosto sempre de estar presente na área para poder finalizar as jogadas. E, também, sempre procuro me movimentar bastante para poder dar opção para os meus companheiros de time - disse o brasileiro.