Destaque na base, Marquinhos comemora chance no sub-20

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo bateu o Atlético-MG pelo Brasileirão Sub-20 no último domingo, 13. O Tricolor venceu por 2 a 0 e a partida foi ainda mais especial para o atacante Marquinhos. O jovem atleta, de 17 anos, que é um dos destaques do time Sub-17, recebeu a oportunidade de atuar na categoria acima, no time comandado pelo treinador Orlando Ribeiro.

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Marquinhos entrou no jogo aos 17 minutos do segundo tempo e ajudou a equipe a conquistar os três pontos. Ele valorizou a oportunidade recebida.

- Fico muito feliz por receber a oportunidade de ter disputado esta partida pelo Sub-20. A gente sente que o esforço é recompensado, dá ainda mais confiança, mas o caminho ainda é longo, o que importa é sempre dar o melhor para defender as cores do São Paulo - disse.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROO atacante, que frequentemente usa a braçadeira de capitão no Sub-17, comentou também sobre os aprendizados de experiências como essa.

- É um momento especial, o São Paulo tem atletas de muita qualidade em todas as categorias, todos tem algo a ensinar. Fico feliz não só por ajudar, mas principalmente também por poder aprender com todos os companheiros e com as comissões técnicas, que tem muito qualidade - finalizou