Destaque na base, João Adriano renova com o São Paulo até 2024

O São Paulo acertou a renovação de contrato do atacante do sub-20 João Adriano. O jogador, que marcou dois gols na vitória sobre a Desportiva Perilima-PB, por 5 a 0 na Copa São Paulo, assinou um novo vínculo até janeiro de 2024. João Adriano comemorou a sua renovação com o Tricolor. Vice-artilheiro do time, em 2021, com 11 gols, o atacante é uma das promessas da base do tricolor paulista para os próximos anos.

- Este momento é mais uma parte do meu sonho se tornando realidade. Somente a agradecer ao São Paulo pela confiança no meu futebol, aos meus pais, familiares e meus empresários. Cheguei muito novo no clube e me sinto em casa. É o lugar onde quero construir minha história. Quero continuar sendo feliz, vestindo esta camisa. Sobre hoje, uma noite iluminada. Entrei em campo na reta final, tive oportunidades e aproveitei, marcando dois gols - afirmou. O São Paulo encerra a primeira fase da Copinha contra o São Caetano, na próxima terça-feira, às 19h30. As duas equipes estão classificadas com seis pontos e vão decidir o primeiro lugar do grupo, que hoje está com o Tricolor pelo saldo de gols.