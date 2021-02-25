Destaque na base do Orlando City, brasileiro conta história de vida para os jovens e revela: 'É uma prática comum por aqui'

A história de um jovem brasileiro pode servir de inspiração para meninos norte-americanos que sonham em se tornar um jogador profissional de futebol. Destaque das categorias de base do Orlando City, Kenji Tanaka foi escolhido pelo clube para contar um pouco da sua trajetória.
Aos 19 anos, o jogador lembrou o caminho que trilhou até chegar a um grande objetivo.
- Fiquei muito feliz por ter a oportunidade de conversar com os jovens jogadores do clube. Contei para eles como iniciei a minha carreira e o quanto o futebol de campo apareceu para mim de forma inusitada, uma vez que a primeira vez que usei uma chuteira foi aqui nos Estados Unidos - disse.
Destaque nas categorias de base do Orlando City, Kenji falou um pouco sobre a interação que o clube norte-americano promove entre as categorias.
- É uma prática comum por aqui. Nós, que atuamos na equipe júnior, também recebemos jogadores da equipe profissional para uma palestra. Vejo isso como algo bastante positivo. Os profissionais passam um pouco da experiência e contam situações que sempre aparecem dentro e fora do campo. Tenho certeza que isso ajuda o jogador a chegar mais preparado na categoria de cima - encerrou.