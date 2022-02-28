Destaque na base da Ferroviária, Benedetti comenta suporte familiar: 'Muito importante pra mim'

Natural de Lençóis Paulista, no interior do estado de São Paulo, Benedetti tem sido uma das principais apostas nas categorias de base da Ferroviária. Com apenas 15 anos de idade, o jovem zagueiro foi titular e capitão da equipe no vice-campeonato da Locomotiva no Paulistão da categoria sub-15 em 2021, além de atuar em três oportunidades no elenco sub-17, também no Paulista.Os primeiros toques na bola foram com apenas 9 anos de idade, numa escolinha de futebol society na cidade natal. Aos 10 anos, com talento notável entre os colegas de sua idade, Benedetti e família migraram para Bauru, quando deu os primeiros passos no futebol de campo e despertando interesse do Novorizontino, mas o primeiro Campeonato Paulista do jovem atleta foi no sub-11, a serviço do Noroeste. No sub-13, o interesse foi ainda mais forte e Benedetti defendeu as cores do Novorizontino em mais um Paulistão.

Entre os serviços no sub-13 defendendo as cores do Novorizontino, Benedetti recebeu um convite para participar de testes no Grêmio, no clube gaúcho o zagueiro ficou por sete meses.Muito presente na vida de Benedetti, o pai Antônio Benedetti sempre mostrou a importância de levar o esporte a sério para conquistar os êxitos e o sonho de um dia chegar ao futebol profissional. Fanático por futebol, Antônio revela que sempre orientou o jovem, mostrou os caminhos e acompanha de perto o filho buscando o melhor para o jovem de apenas 15 anos de idade.

- Eu sempre gostei de futebol, a mãe dele foi atleta profissional de vôlei. Ele sempre se destacou na turminha dele com 5, 6 anos de idade. Começou a treinar no clube, escolinha em Lençóis e como não tinha uma base forte de treinamento, ele foi pra Bauru, um pessoal o viu jogar e chamou pra um campeonato. Foi pra duas escolinhas pra disputar campeonato com 9 anos idade, ficou um período sendo monitorado por clubes. Eu falava pra ele que tinha total apoio da família, mas tem que levar a sério, assumir o compromisso, mesmo sendo criança - afirmou Antônio Benedetti pai.

E os conselhos são muito bem recebidos por Benedetti. Destaque da equipe na ótima campanha da Locomotiva, o jovem fez 6 gols no Paulistão sub-15, bons números para um zagueiro. O vice-campeonato estadual também foi um ponto muito importante para a forte base da Ferroviária.

Além disso, na primeira fase, Benedetti fez três jogos pelo sub-17 e todos eles como titular no sistema defensivo. Zagueiro com boa saída de bola, desarmes e passes refinados, Benedetti também já atuou, poucas vezes, como volante, mas seu lugar é realmente na primeira linha defensiva.

- Meu pai foi fundamental para eu observar o futebol com outros olhos. Sempre o acompanhei nos jogos amadores que ele fazia e gostava de jogar por diversão. Um dia ele conversou comigo e mostrou a importância de levar esse esporte a sério. Se hoje estou aqui foi muito pelo que minha família ajudou. Ele trabalhava, não tinha tempo de me levar aos jogos e minha tia também ajudou nisso. Sou muito grato a eles por acreditarem e faço isso tudo por amor e pra ajudar todos que um dia confiaram no meu potencial - concluiu Benedetti.