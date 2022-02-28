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Destaque na base da Ferroviária, Benedetti comenta suporte familiar: 'Muito importante pra mim'

Com apenas 15 anos de idade, o jovem zagueiro foi titular e capitão da equipe no vice-campeonato da Locomotiva no Paulistão da categoria sub-15 em 2021...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 17:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 17:48
Natural de Lençóis Paulista, no interior do estado de São Paulo, Benedetti tem sido uma das principais apostas nas categorias de base da Ferroviária. Com apenas 15 anos de idade, o jovem zagueiro foi titular e capitão da equipe no vice-campeonato da Locomotiva no Paulistão da categoria sub-15 em 2021, além de atuar em três oportunidades no elenco sub-17, também no Paulista.Os primeiros toques na bola foram com apenas 9 anos de idade, numa escolinha de futebol society na cidade natal. Aos 10 anos, com talento notável entre os colegas de sua idade, Benedetti e família migraram para Bauru, quando deu os primeiros passos no futebol de campo e despertando interesse do Novorizontino, mas o primeiro Campeonato Paulista do jovem atleta foi no sub-11, a serviço do Noroeste. No sub-13, o interesse foi ainda mais forte e Benedetti defendeu as cores do Novorizontino em mais um Paulistão.
Entre os serviços no sub-13 defendendo as cores do Novorizontino, Benedetti recebeu um convite para participar de testes no Grêmio, no clube gaúcho o zagueiro ficou por sete meses.Muito presente na vida de Benedetti, o pai Antônio Benedetti sempre mostrou a importância de levar o esporte a sério para conquistar os êxitos e o sonho de um dia chegar ao futebol profissional. Fanático por futebol, Antônio revela que sempre orientou o jovem, mostrou os caminhos e acompanha de perto o filho buscando o melhor para o jovem de apenas 15 anos de idade.
- Eu sempre gostei de futebol, a mãe dele foi atleta profissional de vôlei. Ele sempre se destacou na turminha dele com 5, 6 anos de idade. Começou a treinar no clube, escolinha em Lençóis e como não tinha uma base forte de treinamento, ele foi pra Bauru, um pessoal o viu jogar e chamou pra um campeonato. Foi pra duas escolinhas pra disputar campeonato com 9 anos idade, ficou um período sendo monitorado por clubes. Eu falava pra ele que tinha total apoio da família, mas tem que levar a sério, assumir o compromisso, mesmo sendo criança - afirmou Antônio Benedetti pai.
E os conselhos são muito bem recebidos por Benedetti. Destaque da equipe na ótima campanha da Locomotiva, o jovem fez 6 gols no Paulistão sub-15, bons números para um zagueiro. O vice-campeonato estadual também foi um ponto muito importante para a forte base da Ferroviária.
Além disso, na primeira fase, Benedetti fez três jogos pelo sub-17 e todos eles como titular no sistema defensivo. Zagueiro com boa saída de bola, desarmes e passes refinados, Benedetti também já atuou, poucas vezes, como volante, mas seu lugar é realmente na primeira linha defensiva.
- Meu pai foi fundamental para eu observar o futebol com outros olhos. Sempre o acompanhei nos jogos amadores que ele fazia e gostava de jogar por diversão. Um dia ele conversou comigo e mostrou a importância de levar esse esporte a sério. Se hoje estou aqui foi muito pelo que minha família ajudou. Ele trabalhava, não tinha tempo de me levar aos jogos e minha tia também ajudou nisso. Sou muito grato a eles por acreditarem e faço isso tudo por amor e pra ajudar todos que um dia confiaram no meu potencial - concluiu Benedetti.
Crédito: Benedetticontacomoapoiodospaisemsuacaminhadanofuteboldebase(Foto:Divulgação/ArquivoPessoal

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