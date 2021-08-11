Destaque na Arábia Saudita, Renato Chaves projeta estreia do Al Batin na liga nacional

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Em preparação para mais uma temporada com a camisa do Al Batin, da Arábia Saudita, o zagueiro Renato Chaves projetou a estreia de sua no campeonato local, que ocorre no próximo fim de semana. Fora de casa, o adversário será o Al Ettifaq e ele falou da expectativa da equipe.

+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga 2021/22- O último campeonato serviu como experiência para a gente. Foi o primeiro ano do clube na primeira divisão e a expectativa agora é maior. O time ganhou reforços e o grupo está mais experiente. Isso pode ser um diferencial para nós. Voltamos ao trabalho em boas condições e vamos dar o máximo para conseguir a vitória nesta estreia - disse o defensor.

Ex-jogador do Fluminense, Renato Chaves relembrou a última vez que as equipes se encontraram. Em confronto disputado no dia 19 de maio, o time do brasileiro marcou dois gols em quatro minutos e conseguiu uma virada fundamental para a manutenção na elite saudita. Após estar perdendo por 2 a 1, o time venceu o confronto pelo placar de 3 a 2.

- Esse jogo foi praticamente uma final para nós. Ficamos atrás do placar em determinado momento, mas mostramos muito empenho e conseguimos uma virada fundamental. Sabemos que agora é outra partida - afirmou o atleta.

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