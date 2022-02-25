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Destaque em Portugal, Matheus Índio fala sobre fase no Trofense: ‘evoluí muito mentalmente e taticamente’

O atleta formado pelo São Caetano aproveita para ganhar muita experiência na Europa...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 20:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 20:04
Já no começo da sua jornada no futebol profissional, Matheus Índio atua na Europa, sonho de muitos jogadores brasileiros. Revelado pelo São Caetano, o jogador caminha para construir uma carreira sólida no velho continente. Em 2020, após ser destaque no time paulista, o atleta atraiu olhares do Trofense, clube que está na 2ª divisão de Portugal e foi contratado pela equipe.
O tempo passou e Matheus segue visando o progresso na sua profissão. O atleta é peça-chave na equipe e já possui mais de 50 jogos pelo Trofense. Em entrevista, Matheus Índio falou sobre a relação com o Azulão: 'Tenho um carinho enorme pelo Azulão. Foi um clube que me ajudou evoluir e que me abriu as portas. Levo o São Caetano sempre comigo e espero que eles voltem à elite do Futebol Brasileiro'.
Realizar o sonho de jogar e morar na Europa não é significado de vida fácil, o jogador detalhou como foi poder evoluir dentro do futebol europeu e sobre os aprendizados conquistados que auxiliaram sua formação.
'No início foi difícil a adaptação, mas logo na sequência as coisas foram melhorando. Em Portugal evoluí muito mentalmente e taticamente. Para atuar aqui não é fácil, tem que ter a cabeça boa para evoluir', relatou o atleta.
Crédito: Ojovemjogadoratravessagrandemomento(Imagem:divulgação/assessoriapessoal

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