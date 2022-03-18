Destaque em Portugal, Keffel relembra início da carreira no Brasil pelo São Caetano e Retrô

Atuar em terras europeias é o sonho da maior parte dos atletas brasileiros. Não foi diferente para o lateral-esquerdo Keffel, que está atualmente no Trofense, equipe da 2ª Liga de Portugal. No entanto, até chegar a oportunidade de embarcar para a Europa, o jogador passou pelo São Caetano e também pelo Retrô.Em relação ao Azulão, Keffel relembrou sua passagem pelo clube e revelou que possui uma enorme gratidão e respeito pelo clube em que atuou durante duas temporadas.

- Cheguei no clube em 2018, tive a oportunidade de atuar no Paulistão sub-20 no qual fizemos um grande campeonato. Já em 2019, disputei a Copa São Paulo, realizei uma boa competição, renovei com o Azulão e subi para o profissional. As coisas aconteceram naturalmente e fomos campeões da Copa Paulista. Tenho uma enorme gratidão pelo São Caetano, foi o clube que abriu as portas para mim e que sempre me acolheu muito bem - disse.

Após o destaque pelo time do ABC Paulista, o jogador chamou atenção do Retrô, clube pernambucano que vem ganhando destaque ano após ano no cenário nacional. Em Pernambuco, Keffel novamente foi destaque da equipe e comentou sobre esse período

- Tive uma experiência melhor do que eu imaginava pelo Retrô. Um clube de muita estrutura e que acreditou no meu trabalho. Se hoje estou na Europa, agradeço ao Retrô por isso - contou.

Já adaptado ao continente Europeu e ao futebol de Portugal, Keffel destacou sua evolução na Europa nas suas duas primeiras temporadas pelo Trofense.

- Se hoje estou bem no Trofense deve-se muito ao meu crescimento físico e mental que fui evoluindo ao longo das temporadas. Isso é essencial para qualquer atleta que atue no país - revelou Keffel.