Destaque em jogos como mandante, Mirassol busca acesso na Série D

Crédito: Marcos Freitas/Agência Mirassol

Uma das sensações da Série D do Campeonato Brasileiro, o Mirassol acumula bons números na competição, tendo o melhor ataque da primeira fase. O grande destaque do Leão tem sido o aproveitamento no Estádio José Maria de Campos Maia, localizado no interior paulista.

Uma das principais armas da equipe na competição nacional, o Maião foi palco de sete partidas, com seis vitórias e um empate, o que representa um aproveitamento de 90,4% dos pontos disputados em casa.

- Para você ter sucesso em uma competição, a primeira coisa é ganhar em casa, é importante ter um mando forte. A gente tem um gramado que nos ajuda na nossa característica de jogar em velocidade e esse era um dos nossos objetivos. Agora os jogos ficam ainda mais difíceis, mais apertados e o Maião vai ser ainda mais importante - analisou o treinador Eduardo Baptista, que assumiu a equipe no início do campeonato.

Além de bons resultados, o Mirassol acumula boas atuações, como as goleadas contra Toledo (6 a 0), Nacional-PR (8 a 0) e Cascavel (5 a 2) , que somadas chegam ao total de 24 gols - média superior a três gols por partida em casa.

- O Maião tem um gramado espetacular, o que nos ajuda a impor a nossa intensidade e nosso nível técnico lá em cima, aliados a nossa vontade, a garra desse elenco. Isso dificulta para os adversários que vem jogar conosco e tem sido um diferencial - Comentou o atacante Fabrício, artilheiro do time na D.