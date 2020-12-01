Destaque em Belarus, Gabriel Ramos avalia ano no Torpedo Zhodino: 'Melhor temporada da minha vida'

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O atacante Gabriel Ramos fez história pelo Torpedo Zhodino, de Belarus, em 2020. Em um dos poucos países que ficaram em atividade no meio da pandemia do coronavírus, o brasileiro ajudou a equipe a conquistar a inédita vaga para a Liga Europa de 2021/22 e encerrou a temporada com 11 gols marcados, além de sete assistências, em 28 jogos disputados neste ano.

Artilheiro e principal destaque do Torpedo, Gabriel faz um balanço de seu desempenho em 2020 e alega ser ter sido o seu melhor momento na carreira.

– Avalio como a melhor temporada da minha carreira disparada. Tive números muito bons neste ano e finalizamos com uma vaga na Liga Europa. Foi a primeira vez na história do clube que ficamos entre os três primeiros colocados no campeonato. Isso mostrou a qualidade do nosso grupo e individualmente consegui me destacar – disse o atacante.

Contratado no início de 2020, o brasileiro chegou ao Torpedo Zhodino no meio do ápice da pandemia do coronavírus. Apesar de já ter tido experiência no futebol do leste europeu pelo Dinamo Batumi, da Geórgia, o jogador de 24 anos relembrou o momento em que o futebol bielorrusso esteve em evidência no mundo da bola e deixa em aberto seu futuro para 2021.

– Cheguei em um clube e país que eu não conhecia muito bem, em meio de uma pandemia, que o futebol no mundo inteiro parou e só na Bielorrússia continuou. Isso deixou o país em bastante evidência e ajudou de alguma forma as pessoas a conhecerem melhor meu futebol - e completou: