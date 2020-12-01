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Destaque em Belarus, Gabriel Ramos avalia ano no Torpedo Zhodino: 'Melhor temporada da minha vida'

Atacante foi o artilheiro da equipe e anotou 11 gols e deu sete assistências em 28 jogos
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Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 12:16

LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 12:16
Crédito: Reprodução/Instagram
O atacante Gabriel Ramos fez história pelo Torpedo Zhodino, de Belarus, em 2020. Em um dos poucos países que ficaram em atividade no meio da pandemia do coronavírus, o brasileiro ajudou a equipe a conquistar a inédita vaga para a Liga Europa de 2021/22 e encerrou a temporada com 11 gols marcados, além de sete assistências, em 28 jogos disputados neste ano.
Artilheiro e principal destaque do Torpedo, Gabriel faz um balanço de seu desempenho em 2020 e alega ser ter sido o seu melhor momento na carreira.
– Avalio como a melhor temporada da minha carreira disparada. Tive números muito bons neste ano e finalizamos com uma vaga na Liga Europa. Foi a primeira vez na história do clube que ficamos entre os três primeiros colocados no campeonato. Isso mostrou a qualidade do nosso grupo e individualmente consegui me destacar – disse o atacante.
Contratado no início de 2020, o brasileiro chegou ao Torpedo Zhodino no meio do ápice da pandemia do coronavírus. Apesar de já ter tido experiência no futebol do leste europeu pelo Dinamo Batumi, da Geórgia, o jogador de 24 anos relembrou o momento em que o futebol bielorrusso esteve em evidência no mundo da bola e deixa em aberto seu futuro para 2021.
– Cheguei em um clube e país que eu não conhecia muito bem, em meio de uma pandemia, que o futebol no mundo inteiro parou e só na Bielorrússia continuou. Isso deixou o país em bastante evidência e ajudou de alguma forma as pessoas a conhecerem melhor meu futebol - e completou:
– Agora só quero chegar no Brasil ver a minha família, descansar porque foi uma longa temporada. Depois de duas ou três semanas eu vou resolver com os meus empresários qual vai ser meu destino em 2021. Por enquanto não tem nada resolvido – concluiu.

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