Destaque em 2017, volante Dedé retorna ao Rio Branco para a Série B

Dedé está de volta ao Rio Branco. Um dos destaques da equipe capa-preta na temporada passada, o volante de 24 anos retorna ao clube para reforçar a equipe que vai lutar pelo acesso à elite do futebol capixaba. Confiante e com muita vontade de vestir a camisa alvinegra mais uma vez, o jogador diz que motivação não vai faltar para levar o time para a primeira divisão estadual.

Me sinto no dever de voltar e ajudar o Rio Branco. Não importa como vai ser, mas temos que colocar o clube na primeira divisão de novo, com ajuda de todos, dos meninos do time, da nova diretoria, com pensamento passo a passo, com pés nos chão e humildade. Só com trabalho vamos tirar o clube dessa situação, afirmou Dedé.

O volante revelado nas categorias de base do Botafogo chegou ao Rio Branco pela primeira vez no início do ano passado e em pouco tempo conquistou a torcida alvinegra. E esse foi um dos motivos que fizeram o atleta retornar.

O carinho que a torcida tem por mim motiva bastante. É uma torcida que apoia mesmo no momento difícil. Isso traz uma força a mais para voltar e acreditar nesse projeto, disse.

Dedé já treina junto com a equipe no CT da Apofes, em Vila Velha, e agora vive a expectativa de fazer sua reestreia vestindo a camisa alvinegra.

"A expectativa é a melhor possível, pois tenho muita confiança na comissão técnica e nessa garotada que vem trabalhando com o Erich. Estamos um confiando no outro e acreditando na diretoria. Estou ansioso para minha estreia e confiante de que tudo dará certo, afirmou.

Ficha

Dedé

Posição: Volante

Idade: 24 anos

Altura: 1,64m

Peso: 67kg