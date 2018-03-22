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Capa-Preta

Destaque em 2017, volante Dedé retorna ao Rio Branco para a Série B

O volante, revelado nas categorias de base do Botafogo, chegou ao Rio Branco pela primeira vez no início do ano passado

Publicado em 22 de Março de 2018 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 14:26
Dedé está de volta ao Rio Branco. Um dos destaques da equipe capa-preta na temporada passada, o volante de 24 anos retorna ao clube para reforçar a equipe que vai lutar pelo acesso à elite do futebol capixaba. Confiante e com muita vontade de vestir a camisa alvinegra mais uma vez, o jogador diz que motivação não vai faltar para levar o time para a primeira divisão estadual.
Me sinto no dever de voltar e ajudar o Rio Branco. Não importa como vai ser, mas temos que colocar o clube na primeira divisão de novo, com ajuda de todos, dos meninos do time, da nova diretoria, com pensamento passo a passo, com pés nos chão e humildade. Só com trabalho vamos tirar o clube dessa situação, afirmou Dedé.
O volante revelado nas categorias de base do Botafogo chegou ao Rio Branco pela primeira vez no início do ano passado e em pouco tempo conquistou a torcida alvinegra. E esse foi um dos motivos que fizeram o atleta retornar.
O carinho que a torcida tem por mim motiva bastante. É uma torcida que apoia mesmo no momento difícil. Isso traz uma força a mais para voltar e acreditar nesse projeto, disse.
Dedé já treina junto com a equipe no CT da Apofes, em Vila Velha, e agora vive a expectativa de fazer sua reestreia vestindo a camisa alvinegra.
"A expectativa é a melhor possível, pois tenho muita confiança na comissão técnica e nessa garotada que vem trabalhando com o Erich. Estamos um confiando no outro e acreditando na diretoria. Estou ansioso para minha estreia e confiante de que tudo dará certo, afirmou.
Ficha
Dedé
Posição: Volante
Idade: 24 anos
Altura: 1,64m
Peso: 67kg
Clubes: Botafogo, Cabofriense, Portuguesa-RJ, Boavista, Rio Branco e Tupy

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