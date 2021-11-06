Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Destaque e goleador da Briosa, Gustavo Mezzetti entra no radar de grandes do Brasil
futebol

Destaque e goleador da Briosa, Gustavo Mezzetti entra no radar de grandes do Brasil

Em nove jogos na Paulista Cup, meia de 17 anos guardou seis bolas na rede dos adversários...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2021 às 14:22

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 14:22

Crédito: Divulgação/Portuguesa Santista
O camisa 8 da Portuguesa Santista na Paulista Cup vem chamando a atenção. Meia de boa estatura (1,83m) e com uma perna direita bem calibrada, Gustavo Mezzetti, 17 anos, é o goleador da equipe no torneio. Em nove jogos na competição foram seis bolas na rede dos adversários. Com algumas sondagens, a Briosa pensa em profissionalizar o atleta.As boas atuações pela competição, que é amplamente acompanhada por captadores de diversos clube do país e do exterior, aliado a um bom currículo, despertaram interesse. Do Brasil olheiros de Palmeiras e Cruzeiro perguntaram pelo jogador.
Além disso, um empresário ligados a clubes da Europa fez uma sondagem para levar o atleta. Porém, o desejo do jogador e da família não é deixar o país neste momento.
Mezzetti começou jogando pelo Jabaquara. Em 2017, foi para a base do Red Bull Brasil. No ano seguinte, foi para a Internacional, onde jogou em 2018 e 2019. Desde 2020, está na Portuguesa Santista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados