Destaque e goleador da Briosa, Gustavo Mezzetti entra no radar de grandes do Brasil

O camisa 8 da Portuguesa Santista na Paulista Cup vem chamando a atenção. Meia de boa estatura (1,83m) e com uma perna direita bem calibrada, Gustavo Mezzetti, 17 anos, é o goleador da equipe no torneio. Em nove jogos na competição foram seis bolas na rede dos adversários. Com algumas sondagens, a Briosa pensa em profissionalizar o atleta.As boas atuações pela competição, que é amplamente acompanhada por captadores de diversos clube do país e do exterior, aliado a um bom currículo, despertaram interesse. Do Brasil olheiros de Palmeiras e Cruzeiro perguntaram pelo jogador.