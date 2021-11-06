Destaque e goleador da Briosa, Gustavo Mezzetti entra no radar de grandes do Brasil

O camisa 8 da Portuguesa Santista na Paulista Cup vem chamando a atenção. Meia de boa estatura (1,83m) e com uma perna direita bem calibrada, Gustavo Mezzetti, 17 anos, é o goleador da equipe no torneio. Em nove jogos na competição foram seis bolas na rede dos adversários. Com algumas sondagens, a Briosa pensa em profissionalizar o atleta.As boas atuações pela competição, que é amplamente acompanhada por captadores de diversos clube do país e do exterior, aliado a um bom currículo, despertaram interesse. Do Brasil olheiros de Palmeiras e Cruzeiro perguntaram pelo jogador.
Além disso, um empresário ligados a clubes da Europa fez uma sondagem para levar o atleta. Porém, o desejo do jogador e da família não é deixar o país neste momento.
Mezzetti começou jogando pelo Jabaquara. Em 2017, foi para a base do Red Bull Brasil. No ano seguinte, foi para a Internacional, onde jogou em 2018 e 2019. Desde 2020, está na Portuguesa Santista.