Destaque do Votuporanguense na Copinha, Abraão Lincoln mira estreia na Série A-3

O Votuporanguense estreia no próximo domingo (30) na Série A-3 do Campeonato Paulista. O primeiro jogo será contra o Bandeirante fora de casa.A equipe de Votuporanga contará com reforços de oito jogadores das categorias de base que disputaram a Copinha. Abraão Lincoln foi um dos líderes do elenco que fez a melhor campanha da história do clube na competição.

O Lateral já fazia parte do elenco profissional, chegou a atuar em cinco partidas da Série A-3 no ano passado e retornou para a equipe sub-20 para disputar a maior competição de base do país, sendo fundamental para o CAV chegar até a terceira fase, feito inédito do clube.

- Fizemos uma campanha histórica na Copinha, tive um bom desempenho individual, mas o mais importante foi a união do grupo inteiro, lutamos até o fim para conseguir passar para as oitavas. Infelizmente não deu, mas agradecemos o apoio do torcedor que nos apoiou em todos os jogos - relembrou.

Desde que foi eliminado da Copinha, Abraão retornou ao elenco principal e vem participando dos treinos de pré-temporada focando na disputa da Série A-3 do Paulistão.

- É uma competição muito difícil, participei no ano passado, e sei como é um campeonato muito disputado. Mas estamos preparados, o professor nos passou as instruções e estamos prontos para fazer uma boa campanha - analisou.

O Votuporanguense estreia na Série A-3 no próximo domingo (30), contra o Bandeirante.