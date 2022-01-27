Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Destaque do Votuporanguense na Copinha, Abraão Lincoln mira estreia na Série A-3

Lateral retorna ao elenco profissional após defender o Pantera na Copa São Paulo de Futebol Júnior...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 16:27

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 16:27

O Votuporanguense estreia no próximo domingo (30) na Série A-3 do Campeonato Paulista. O primeiro jogo será contra o Bandeirante fora de casa.A equipe de Votuporanga contará com reforços de oito jogadores das categorias de base que disputaram a Copinha. Abraão Lincoln foi um dos líderes do elenco que fez a melhor campanha da história do clube na competição.
O Lateral já fazia parte do elenco profissional, chegou a atuar em cinco partidas da Série A-3 no ano passado e retornou para a equipe sub-20 para disputar a maior competição de base do país, sendo fundamental para o CAV chegar até a terceira fase, feito inédito do clube.
- Fizemos uma campanha histórica na Copinha, tive um bom desempenho individual, mas o mais importante foi a união do grupo inteiro, lutamos até o fim para conseguir passar para as oitavas. Infelizmente não deu, mas agradecemos o apoio do torcedor que nos apoiou em todos os jogos - relembrou.
Desde que foi eliminado da Copinha, Abraão retornou ao elenco principal e vem participando dos treinos de pré-temporada focando na disputa da Série A-3 do Paulistão.
- É uma competição muito difícil, participei no ano passado, e sei como é um campeonato muito disputado. Mas estamos preparados, o professor nos passou as instruções e estamos prontos para fazer uma boa campanha - analisou.
O Votuporanguense estreia na Série A-3 no próximo domingo (30), contra o Bandeirante.
Crédito: AbraãoLincolnfezcincojogosemarcouumgolnaCopinha(Foto:Divulgação/Votuporanguense

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo
Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados