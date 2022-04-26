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Destaque do Villarreal, zagueiro Pau Torres é disputado pelos rivais de Manchester

Defensor de 25 anos é um dos principais nomes do clube espanhol, que pode receber mais de R$ 300 milhões em negociação. City e United são os principais interessados...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 15:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 15:25
Um dos grandes nomes do Villarreal, semifinalista da Champions League, o zagueiro Pau Torres pode deixar o Submarino Amarelo ao final da temporada. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista quando o assunto é o mercado de transferências, o defensor é disputado por Manchester City e Manchester United.O interesse dos Red Devils no jogador não é novidade, uma vez que a imprensa britânica já destacava a possibilidade de sua chegada ao Old Trafford. O time de Pep Guardiola, agora, promete entrar na briga pela contratação do atleta de 25 anos com o rival da cidade. O Chelsea também monitora a situação.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Champions League
Ainda conforme o repórter italiano, Pau Torres tem um acordo com o Villarreal que estabelece o valor de sua multa rescisória entre 55 milhões de euros e 60 milhões de euros na próxima janela (entre R$ 291 mi e R$ 317 mi). O tratado é válido somente até o fim do mercado europeu.
+ Bayern e PSG campeões! Saiba como estão as disputas por título nas ligas da Europa
Nascido na cidade de Villarreal, e formado nas categorias de base Submarino Amarelo, Pau Torres é um dos grandes ídolos da torcida. Ao todo, o zagueiro tem 127 partidas disputadas, com dez gols marcados e quatro assistências. Na atual temporada, são 40 jogos e cinco gols.
Crédito: PauTorresmarcounavitóriadoVillarrealsobreaJuventusnaChampionsLeague(Foto:Divulgação/Villarreal

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