Destaque do Villarreal, zagueiro Pau Torres é disputado pelos rivais de Manchester

Um dos grandes nomes do Villarreal, semifinalista da Champions League, o zagueiro Pau Torres pode deixar o Submarino Amarelo ao final da temporada. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista quando o assunto é o mercado de transferências, o defensor é disputado por Manchester City e Manchester United.O interesse dos Red Devils no jogador não é novidade, uma vez que a imprensa britânica já destacava a possibilidade de sua chegada ao Old Trafford. O time de Pep Guardiola, agora, promete entrar na briga pela contratação do atleta de 25 anos com o rival da cidade. O Chelsea também monitora a situação.

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Ainda conforme o repórter italiano, Pau Torres tem um acordo com o Villarreal que estabelece o valor de sua multa rescisória entre 55 milhões de euros e 60 milhões de euros na próxima janela (entre R$ 291 mi e R$ 317 mi). O tratado é válido somente até o fim do mercado europeu.

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Nascido na cidade de Villarreal, e formado nas categorias de base Submarino Amarelo, Pau Torres é um dos grandes ídolos da torcida. Ao todo, o zagueiro tem 127 partidas disputadas, com dez gols marcados e quatro assistências. Na atual temporada, são 40 jogos e cinco gols.