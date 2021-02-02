Destaque do Vila Nova comemora sequência no sub-23 e mira vaga no profissional

Crédito: Divulgação/Vila Nova

Em seu primeiro ano de disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Vila Nova fez história e chegou à grande decisão da competição diante do Ceará. Nos pênaltis, a equipe goiana acabou com o vice-campeonato após vitória por 2 a 0 na ida e derrota por 3 a 1 no jogo de volta. Entretanto, o Vila terá bons valores a lapidar logo no ano de estreia da categoria.TABELA> Veja classificação do Brasileirão da Série C clicando aqui

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Um destes jovens de destaque é o zagueiro Luizão, de apenas 20 anos. Titular de toda a campanha do Vila Nova na competição e autor do gol que levou a decisão para os pênaltis na partida de volta contra o Vozão, o jovem chamou atenção da comissão técnica do Vila e também de outras equipes do Brasil.

- Individualmente fiz um excelente campeonato, fui regular em todas as partidas em que atuei, conseguimos um feito que vai me ajudar na carreira daqui para frente. Fomos uma das melhores defesas do campeonato e também pude ajudar a equipe com um gol na final. Coletivamente nossa equipe era forte em todos os setores do campo, tanto ataque quanto defesa. A gente conseguiu uma campanha histórica com a camisa do Vila Nova em seu primeiro ano que disputou o Brasileiro sub-23 e por pouco não conquistamos o título - comentou a promessa.

Agora valorizado, Luizão sonha com oportunidades na equipe principal. Após participar da Copa São Paulo no início de 2020, o defensor já foi relacionado para partidas do Campeonato Goiano e da Série C, mas ainda não fez sua estreia no time de cima. Com sondagens, o jovem garante desejo de defender o Tigrão, mas deixa o futuro nas mãos da diretoria e seus empresários.