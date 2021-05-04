Destaque do Unirb FC no Baiano, goleiro comemora boa fase: 'Fruto de muito trabalho'

Crédito: Divulgação/Unirb

O Unirb FC faz uma campanha muito consistente em sua primeira participação na elite do futebol baiano. Com dez pontos, a equipe ainda tem chances de classificação para a semifinal do estadual. Contudo, o objetivo principal, que era a permanência na Primeira Divisão, foi alcançado com uma rodada de antecedência, com a vitória por 3 a 2 sobre o Vitória da Conquista. Um dos principais destaques desta campanha importante é o goleiro Deijair.TABELA> Veja classificação e simulador do Baianão-2021 clicando aqui

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Revelado nas categorias de base do Bahia, o arqueiro retornou ao futebol baiano nesta temporada. Com grandes atuações, principalmente nos empates contra o Tricolor de Aço e o Vitória, o goleiro é um dos responsáveis diretos pela campanha consistente do Unirb até aqui.

- Agradeço ao clube, meus companheiros de time e comissão pelo meu desempenho no Baiano. Fruto também de muito empenho e trabalho da minha parte. Acho que com pés no chão você consegue chegar aos seus objetivos - afirmou o atleta, que mostrou otimismo com uma classificação (para isso além de vencer, o Unirb depende de tropeços de Vitória e Jacuipense).

- Acho que vamos entrar muito focados neste último jogo. Não temos que nos preocupar com os outros. Vamos fazer primeiro o nosso. Aí veremos o que o futuro reserva. Mas, pelo fato de já termos assegurado o Unirb na elite, é uma partida com uma carga emocional de um pouco menos de pressão.

Com contrato perto do fim, Deijair já desperta interesse de novos clubes. No entanto, o jogador, neste momento, foca ainda no Campeonato Baiano.