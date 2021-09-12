Destaque do Taubaté, meia fala da expectativa para o início da Copa Paulista: 'Ansioso, mas confiante'

A Copa Paulista está prestes a começar e os clubes fazem os últimos ajustes antes de irem a campo. No caso do Taubaté, o setor de meio deve ser o grande trunfo para alcançar bons resultados na competição. Um dos destaques da equipe é Matheus Devellard, a "mente pensante" do time. O jogador falou sobre sua expectativa para a Copa.- Trabalhamos muito para chegar até aqui e antes o que parecia tão distante, já está na nossa porta. Estou muito ansioso, mas confiante que o nosso trabalho será recompensado e convertido em vitórias. O time está bem e unido por esse propósito - disse.