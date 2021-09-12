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Destaque do Taubaté, meia fala da expectativa para o início da Copa Paulista: 'Ansioso, mas confiante'

Matheus Devellard, de 20 anos, é o homem da criação do time do interior de São Paulo...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 16:13

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2021 às 16:13
Crédito: Caíque Toledo / EC Taubaté
A Copa Paulista está prestes a começar e os clubes fazem os últimos ajustes antes de irem a campo. No caso do Taubaté, o setor de meio deve ser o grande trunfo para alcançar bons resultados na competição. Um dos destaques da equipe é Matheus Devellard, a "mente pensante" do time. O jogador falou sobre sua expectativa para a Copa.- Trabalhamos muito para chegar até aqui e antes o que parecia tão distante, já está na nossa porta. Estou muito ansioso, mas confiante que o nosso trabalho será recompensado e convertido em vitórias. O time está bem e unido por esse propósito - disse.
Camisa 10 do Taubaté no Paulistão sub-20 do ano passado, Matheus foi promovido ao time principal junto com o técnico Douglas Leite, com quem trabalhou na base. Mas ele busca não se empolgar e foca na preparação.
- Fizemos um bom Paulista sub-20 no ano passado, joguei e estava junto com o professor Douglas, que subiu junto comigo pro time de cima. Fico feliz com o desempenho, mas não deixo a empolgação atrapalhar meu foco. Quero o melhor para o Taubaté e consequentemente isso irá refletir em mim.
A Copa Paulista para o Taubaté se inicia nesta terça-feira, contra o Atibaia, às 15h, no Joaquinzão. O grupo D é formado pelo próprio Taubaté, pelo Atibaia, pelo Juventus e pelo São Caetano.

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