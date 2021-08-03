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Destaque do Sub-20 do São Paulo, Juan é convocado por Crespo para suprir falta de reforços no ataque

Atacante tem cinco gols marcados e três assistências dadas em nove jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20, sendo o principal jogador do São Paulo na competição...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 16:34

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 16:34

Crédito: Rubens Chiri/ saopaulofc.net
Sem contratações para o ataque do São Paulo, o treinador Hernán Crespo convocou o atacante Juan, da equipe sub-20, para treinar com os profissionais no CT da Barra Funda nesta terça-feira (3), segundo informação do Globo Esporte. De acordo com o portal, o jogador viajará com a delegação são-paulina para o Rio de Janeiro, onde o time enfrenta o Vasco, nesta quarta-feira (4), às 21h30 pelas oitavas de final da Copa do Brasil.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Juan deve ser testado para preencher uma posição vista como carente no time. Recentemente, a diretoria do Tricolor tentou contratar atletas mais experientes para o ataque, como Jonathan Calleri e Dario Benedetto, mas encerrou as negociações devido as quantias de dinheiro pedidas pelos clubes, atletas e empresários.
Sem poder contar com Eder, Luciano e Marquinhos, lesionados, o treinador argentino optou por usar a base para encontrar uma potencial solução.
Juan é destaque do do time sub-20 do São Paulo, comandado por Alex de Souza. Em nove jogos disputados, marcou cinco gols e distribuiu três assistências, sendo crucial para a campanha invicta do time na competição até o momento. O São Paulo é o atual líder do Brasileiro da categoria, com 23 pontos conquistados em sete vitórias e dois empates.
Segundo o Globo Esporte, é possível que Juan seja mantido no elenco principal para as quartas de final da Libertadores, contra o Palmeiras, na próxima terça-feira (10). Isso se deve à incerteza da condição dos atacante do São Paulo para o confronto.
O jovem atacante já esteve na lista de inscritos do time para a Libertadores, mas foi cortado para as oitavas de final, dando lugar a Rigoni, mesmo que jogadores como Paulinho Boia e Bruno Rodrigues tenham sido mantidos na relação. O regulamento da Conmebol não impede que Juan substitua um desses atletas e volta para a lista.O foco do São Paulo agora, porém, é na Copa do Brasil, onde o time enfrenta Vasco, nesta quarta (4). Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o time pode até perder por um gol de diferença em São Januário que estará classificado.
O treinador Hernán Crespo contará com retornos importantes para o jogo contra o Vasco. O meia Martín Benítez e o lateral Welington, suspensos na última rodada do Brasileirão, estarão de volta aos selecionáveis para a partida da Copa do Brasil. Além deles, o volante do Luan deve retornar ao time após se recuperar de lesão.

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