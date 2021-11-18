Destaque do Sheriff, brasileiro Cristiano é alvo do Atlético de Madrid

Cristiano Silva, destaque do Sheriff Tiraspol na Champions League, pode mudar de clube na próximo janela de transferências. O lateral-esquerdo brasileiro, segundo o site 'todofichajes', é alvo do Atlético de Madrid para a vaga de Renan Lodi.Veja a tabela do Espanhol

Após se destacar em partidas contra Shakhtar Donetsk e Real Madrid pela fase de grupos da Champions League, Cristiano abriu os olhos de clubes europeus, como o Atlético de Madrid, clube que pode ser o seu destino na próxima janela de transferências.

Segundo o portal 'todofichajes', Cristiano pode assinar com a equipe colchonera para ocupar a vaga de Renan Lodi, que não rendeu o esperado pelo Atlético de Madrid desde a sua contratação junto ao Athletico Paranaense em 2019.

Com contrato até dezembro de 2022 com o Sheriff, Cristiano tem um valor de mercado relativamente baixo para os padrões do Atlético de Madrid, sendo especulado na faixa dos 2 milhões de euros, algo que facilitaria a contratação pelo time espanhol.

O Atlético de Madrid, porém, contempla a opção da contratação de Álex Grimaldo, do Benfica. O lateral-esquerdo espanhol atuou na base do Barcelona, e está mais acostumado com o alto nível das competições europeias, mas o seu valor, algo próximo dos 60 milhões de euros, assusta os colchoneros.