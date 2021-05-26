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futebol

Destaque do Shanghai SIPG, Ricardo Lopes quer boa sequência no futebol chinês

Atacante vem passando por bom momento na carreira...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 11:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 11:34
Crédito: Divulgação / Shanghai SIPG
Um dos destaques do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes quer uma boa sequência com a equipe nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo e melhorando seus números no clube.
- Estou trabalhando muito para melhorar meus números com a camisa do clube. Venho em um ritmo forte nesta temporada e quero mantê-lo até o fim dela. Estou muito motivado para fazer um ótimo segundo semestre - disse o atleta.Segundo Ricardo, a equipe está focada na sequência de 2021.
- O elenco está muito focado nesta sequência de 2021. Vamos procurar manter um ritmo forte agora para continuarmos firmes na temporada.

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