Destaque do Shanghai SIPG, Ricardo Lopes quer boa sequência no futebol chinês

Crédito: Divulgação / Shanghai SIPG

Um dos destaques do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes quer uma boa sequência com a equipe nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo e melhorando seus números no clube.

- Estou trabalhando muito para melhorar meus números com a camisa do clube. Venho em um ritmo forte nesta temporada e quero mantê-lo até o fim dela. Estou muito motivado para fazer um ótimo segundo semestre - disse o atleta.Segundo Ricardo, a equipe está focada na sequência de 2021.