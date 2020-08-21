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Destaque do Sevilla, goleiro Bono conta com aliado na decisão da Liga Europa contra a Inter de Milão

Jogador conta com luvas de alta tecnologia alemã para repetir atuação heroica na semifinal e garantir o hexacampeonato da equipe da Andaluzia, que é a maior vencedora do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 13:19

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 13:19

Crédito: Bono é um dos destaques da campanha do Sevilla na Liga Europa 2019/20 e joga a final da competição nesta sexta (AFP
Destaque do Sevilla na campanha da Liga Europa, o goleiro Bono entrará em campo, nesta sexta-feira, na final da competição europeia, contra a Inter de Milão, com a lembrança da sua atuação diante do Manchester United, pela fase semifinal. Bono fez, nesta partida, pelo menos três defesas espetaculares, garantido a vaga na decisão, após vitória por 2 a 1 sobre os ingleses. O Sevilla, que busca o hexacampeonato, é o maior vencedor do torneio.
Titular da equipe da Andaluzia, Bono levou apenas cinco gols após o retorno das competições. O goleiro contou com um aliado importante neste recente período. Patrocinado pela uhlsport, fabricante alemã de materiais esportivos, o jogador tem contado com a segurança das tecnologias patenteadas das luvas da nova linha "Pure Alliance", recentemente lançadas pela empresa.
E o fã brasileiro que se inspira nos feitos de Bono, já podem contar com a linha "Pure Alliance" no país, disponível em 5 versões ( Pure Alliance Absolutgrip HN, Supersoft HN, Soft Pro, Softground e Starter Soft).
Bono tem sido apontado pela imprensa como um dos pilares da excelente campanha do Sevilla, após a retomada das competições. São 14 partidas, com nove vitórias, cinco empates e nenhuma derrota. São 18 gols marcados e apenas cinco sofridos.
Para conquistar a Liga Europa, o goleiro canadense, de origem marroquina, quer contar com toda a força possível. E a tecnologia das luvas uhlsport fazem parte desse arsenal. A uhlsport patrocina, entre muitos nomes, goleiros do nível de Anthony Lopes (Lyon e Seleção Portuguesa), Alphonse Areola (PSG e Seleção Francesa), Oliver Baumann (Hoffenheim e Seleção da Alemanha), Ron-Robert Zieler (Colônia e Seleção da Alemanha) e entre outros.

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