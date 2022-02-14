Destaque do São Paulo nos últimos jogos, 'talismã' Marquinhos pede passagem no time titular

Participando de dois gols nas últimas duas partidas disputadas pelo São Paulo, incluindo na vitória do último domingo (13), contra a Ponte Preta, Marquinhos cava cada vez mais a chance de ser visto como titular da equipe.Cria de Cotia, o jogador de apenas 18 anos se destacou bastante nas vitórias mais recentes do Tricolor nesta temporada 2022. Na partida da última quarta-feira (09), contra o Santo André, foi o autor do gol que garantiu o primeiro jogo ganho da equipe no ano, e que livrou o time da zona de rebaixamento do Paulistão 2022.Esse foi seu primeiro gol jogando como atleta profissional no Morumbi. Porém, foi o segundo pela equipe. O primeiro gol do jogador também foi decisivo, em uma partida de Libertadores contra o Racing, ainda sob o comando de Crespo.Além da sua presença ilustre contra o Santo André, que aliviou uma pressão forte que o São Paulo estava sofrendo, Marquinhos esteve, novamente, presente em um gol, pela segunda vez seguida. Aos 41 minutos do segundo tempo, somente três minutos após entrar em campo, em uma substituição do jogador Éder, feita por Ceni, Marquinhos foi responsável pelo passe que permitiu a cabeçada de Gabriel Sara e que deu origem ao primeiro gol do Tricolor na partida, que reergueu a equipe como um todo.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosA atuação conjunta entre ele e Gabriel Sara chamou atenção pelo fato dos dois serem crias da base do clube. Sara foi, inclusive, elogiado por Rogério Ceni na coletiva pós jogo da Ponte Preta. O treinador comparou o estilo do atleta ao estilo do futebol europeu.Já é a segunda vez que Marquinhos entra no final da partida e é essencial para reverter o placar. Na partida contra o Santo André, o gol saiu nos acréscimos do segundo tempo, aos 46 minutos do segundo tempo, Marquinhos entrou aos 40 minutos.Embora não tenha sido titular ainda nesta temporada e nem tido tanto tempo em campo, é evidente que já é possível considerar a cria de Cotia como um dos grandes talismãs da equipe, podendo ser uma das apostas de Rogério Ceni para as próximas partidas que estão por vir.Cavando cada vez mais a chance como titular do Tricolor, devido aos seus números e desempenho apresentado até então, Marquinhos supera até mesmo nomes como Rigoni. O argentino, que foi titular nos cincos jogos até agora, teve somente uma participação em gol, com uma assistência, mas um desempenho abaixo da média esperada.Com o rodízio de elenco que o técnico Rogério Ceni segue adotando para a equipe são paulina, a expectativa é que Marquinhos seja cada mais escalado e tenha cada vez mais minutos em campo também.O São Paulo agora se prepara para enfrentar o Inter de Limeira, na próxima quinta-feira (17), às 21h30, no Estádio do Morumbi.