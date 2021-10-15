Destaque do São Paulo, Newertton projeta jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-17 contra o Galo

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo segue forte na Copa do Brasil Sub-17 após vencer o Atlético-MG por 1 a 0, fora de casa, no jogo de ida da semifinal. Com a vaga na final sendo decidida na próxima terça-feira (19), em Cotia, a equipe precisa apenas de um empate para se classificar para mais uma decisão do torneio.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Apesar do bom placar fora de casa, a classificação não está garantida e o São Paulo precisa prestar atenção na partida de volta. O atacante Newertton, destaque da equipe, falou sobre a postura que o time deve adotar.

- Como conseguimos um resultado muito importante na última partida, contra um adversário bem forte, será preciso manter o foco. Não queremos ter surpresas durante o próximo jogo - afirmou o jovem.

Newerttn conta, além da concentração, com seu bom momento no São Paulo. Em grande fase, o atacante espera que sei rendimento siga auxiliando a equipe para chegar na decisão.

Autor de três gols e quatro assistências, o atleta é um dos artilheiros da equipe na Copa do Brasil, mas faz questão de dividir o mérito com o restante da equipe que, segundo ele, é fundamental.

- Grande momento. Não apenas meu, mas sim de todo o grupo que me ajuda bastante para fazer os gols. Sem eles(companheiros) a bola não chegaria e eu não conseguiria fazer aquilo que tenho de melhor (qualidade para balançar as redes dos adversários) - explicou o atacante.Atual campeão da Copa do Brasil Sub-17, o São Paulo pode conquistar novamente troféu. O São Paulo já conquistou a taça duas vezes em oito edições, com o torneio sendo criado em 2013.