Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Destaque do São Paulo, Newertton projeta jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-17 contra o Galo
futebol

Destaque do São Paulo, Newertton projeta jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-17 contra o Galo

O atacante, que é um dos artilheiros da equipe no campeonato, pregou atenção para o jogo de volta. O São Paulo venceu a partida de ida por 1 a 0, fora de casa, e decida em Cotia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 15:02

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 15:02

Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo segue forte na Copa do Brasil Sub-17 após vencer o Atlético-MG por 1 a 0, fora de casa, no jogo de ida da semifinal. Com a vaga na final sendo decidida na próxima terça-feira (19), em Cotia, a equipe precisa apenas de um empate para se classificar para mais uma decisão do torneio.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Apesar do bom placar fora de casa, a classificação não está garantida e o São Paulo precisa prestar atenção na partida de volta. O atacante Newertton, destaque da equipe, falou sobre a postura que o time deve adotar.
- Como conseguimos um resultado muito importante na última partida, contra um adversário bem forte, será preciso manter o foco. Não queremos ter surpresas durante o próximo jogo - afirmou o jovem.
Newerttn conta, além da concentração, com seu bom momento no São Paulo. Em grande fase, o atacante espera que sei rendimento siga auxiliando a equipe para chegar na decisão.
Autor de três gols e quatro assistências, o atleta é um dos artilheiros da equipe na Copa do Brasil, mas faz questão de dividir o mérito com o restante da equipe que, segundo ele, é fundamental.
- Grande momento. Não apenas meu, mas sim de todo o grupo que me ajuda bastante para fazer os gols. Sem eles(companheiros) a bola não chegaria e eu não conseguiria fazer aquilo que tenho de melhor (qualidade para balançar as redes dos adversários) - explicou o atacante.Atual campeão da Copa do Brasil Sub-17, o São Paulo pode conquistar novamente troféu. O São Paulo já conquistou a taça duas vezes em oito edições, com o torneio sendo criado em 2013.
Assim, caso a equipe alcance seu terceiro título, Newertton e companhia serão responsáveis por conduzir o Tricolor para a condição isolada de maior vencedor desta disputa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos
Após sucesso de Rembrandt no Palácio Anchieta, exposição será prorrogada até maio
Exposição de Rembrandt é prorrogada até maio após atrair 29 mil visitantes no ES
Imagem de destaque
Conheça 5 tipos de maquiagens com ótima qualidade e custo-benefício

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados