Destaque do São Paulo, Luiz Henrique aposta na torcida no primeiro jogo da final da Copa do Brasil sub-17

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O São Paulo começará a disputar nesta terça-feira (09) o título da Copa do Brasil sub-17. No Estádio do Morumbi, o Tricolor receberá o Flamengo no primeiro jogo da final e o camisa 10 Luiz Henrique é uma das grandes apostas da equipe paulista para erguer o troféu da categoria. O meia-atacante tem sido um dos homens de confiança do técnico Menta. Nas semifinais diante do Atlético-MG, Luiz Henrique garantiu a vitória no jogo de ida por 1 a 0, em Minas, e deixou o São Paulo em boa vantagem para o jogo da volta, novamente vencido pelo Tricolor (3 a 1).

- Era nosso grande objetivo chegar nesta final e demos duro durante toda a competição. É um momento especial para mim, para todo o elenco. Temos de entrar e nos dedicar 100% para sairmos com a vitória. Enfrentaremos um grande clube, que também faz um ótimo trabalho nas categorias de base. Serão dois grandes jogos - ressaltou Luiz Henrique.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiRecentemente, Luiz Henrique foi convocado para a Seleção Brasileira sub-17 e também participou de jogos pela equipe sub-20 do São Paulo, sob o comando de Alex Souza. Motivado com a decisão, ele espera o apoio da torcida são-paulina diante do Flamengo.