Destaque do São Paulo, Léo fala sobre função de zagueiro: 'Tenho gostado'

Crédito: Rubens Chiri

Um dos destaques da temporada do São Paulo vem sendo o defensor Léo. Contratado como lateral-direito em 2019,o jogador passou a atuar como zagueiro, posição em que já vinha se destacando com Fernando Diniz e continuou o bom momento na comissão técnica de Crespo.

Você decide! Daniel Alves deve jogar como meio-campista ou como lateral no São Paulo?

Em entrevista à 'SPFCTV', Léo falou sobre como é atuar na posição e destacou a ajuda dos companheiros para a adaptação na 'nova' posição em campo.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos - Estou me esforçando muito, desde o ano passado, quando comecei a jogar de zagueiro. Venho me dedicando, estudando e com a ajuda dos companheiros, tenho me adaptado a posição - afirmou o camisa 16.

Léo também comentou que agora pode ser chamado de 'lateral e zagueiro' e revelou seu 'gosto' de atuar como defensor. - Não é só o Léo lateral, é o Léo zagueiro também. Tenho gostado de jogar nessa posição, venho me adaptando e quero me adaptar ainda mais, crescendo e ouvindo jogadores experientes. Agora é o Léo que joga de lateral e também de zagueiro - finalizou.