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Destaque do São Paulo, Gláucia comemora classificação para a final do Campeonato Paulista Feminino

Atacante participou dos quatro gols da equipe na goleada por 4 a 0 contra o Santos, na partida de volta da semifinal do Paulistão. São Paulo está na final contra o Corinthians...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 16:18

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 16:18

Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC
O São Paulo goleou o Santos por 4 a 0 na partida de volta da semifinal do Paulistão Feminino e se classificou para a final do torneio. Nos quatro gols, a atacante Gláucia Cristiano teve participação direta, marcando um deles e sendo o destaque do jogo. A jogadora é artilheira e maior assistente do Tricolor.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Após a goleada, Gláucia destacou o bom desempenho da equipe na partida, exaltando não apenas sua atuação individual como o rendimento coletivo.
- Foi um dos melhores jogos não só pra mim, mas para as outras meninas também. Jogamos com muita persistência e o resultado é prova disso. Tudo isso é fruto de muito trabalho e determinação, mas principalmente da união de toda a equipe. Merecemos essa vitória e estamos mais que prontas pra final - declarou a atacante. Gláucia falou, ainda, sobre a importância de ter a confiança das colegas de elenco no São Paulo. - Mérito é de toda a equipe. A gente treinou duas semanas para o segundo jogo. Ter a confiança delas é importante para mim. Consegui fazer o meu jogo. O São Paulo está de parabéns. Sei que tenho de melhorar muito a parte física, mas com a bola eu sei jogar e tenho condição de ajudar - concluiu.A partida diante do Santos foi 11ª vitória consecutiva do tricolor. Com o resultado, o São Paulo enfrenta o Corinthians na final do estadual. A final está marcada para acontecer em dezembro, com decisão em dois jogos.

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